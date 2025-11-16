Руководитель «Кадиллака» о тестах на болиде «Феррари» 2023 года: «Перес даже не напрягался»

В «Кадиллаке» высказались о недавних тестах.

Команда «Кадиллак » провела первые тесты на трассе в Имоле в прошедшие четверг и пятницу.

Поскольку у американского коллектива не было болида для TPC (тестов болидов прошлых лет; машинам должно быть минимум два года), они использовали SF-23 – «Феррари» 2023 года.

Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству «Кадиллака» со Скудерией: в первые годы участия в «Ф-1» американская команда будет использовать итальянские моторы.

За рулем был Серхио Перес : он проехал 93 круга в четверг и столько же в пятницу. Сообщается, что никаких серьезных проблем по ходу заездов не возникло.

«Он даже не напрягался. Тесты нужны чисто для тренировки механиков и для обучения процедурам. Нам все еще есть чему поучиться, но мы укладываемся в график», – прокомментировал руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон.

Перес проводит тесты полностью черной «Феррари»-2023 в Имоле

