Шварцман в сезоне-2022 выступит за «Феррари» минимум в двух пятничных практиках перед Гран-при

Резервный пилот «Феррари» в сезоне-2022 примет участие минимум в двух пятничных практиках перед Гран-при.

Об этом сообщили основные пилоты Скудерии Шарль Леклер и в одном из командных видео, посвященных подготовке к началу сезона.

При этом пока не ясно, на каких именно этапах Шварцману предстоит сесть за руль нового болида «Феррари».

Русского из «Феррари» считали суперюниором и будущим пилотом «Ф-1» – а год спустя он остался вообще без гонок. Но для карьеры так даже лучше

Резервист «Феррари» Шварцман показал золотой шлем на сезон-2022: «🤩 или 🥴?»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram