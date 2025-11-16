Теофиль Наэль выиграл Гран-при Макао

Наэль одержал победу на Гран-при Макао.

Пилот Теофиль Наэль, который выступает в «Ф-3», финишировал первым на Гран-при Макао .

Гонка прошла с рядом инцидентов. В частности, за несколько кругов до финиша машину разбил пытавшийся вернуть лидерство Фредди Слейтер.

Во время очередного рестарта Наэлю удалось в борьбе за первое место опередить напарника Мари Бойя, в итоге ставшего вторым. Третью строчку занял Энцо Делини.

Под конец заезда из-за очередной аварии на трассе вновь появилась машина безопасности, в режиме которой гонки и закончилась.

