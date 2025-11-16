Теофиль Наэль выиграл Гран-при Макао
Наэль одержал победу на Гран-при Макао.
Пилот Теофиль Наэль, который выступает в «Ф-3», финишировал первым на Гран-при Макао.
Гонка прошла с рядом инцидентов. В частности, за несколько кругов до финиша машину разбил пытавшийся вернуть лидерство Фредди Слейтер.
Во время очередного рестарта Наэлю удалось в борьбе за первое место опередить напарника Мари Бойя, в итоге ставшего вторым. Третью строчку занял Энцо Делини.
Под конец заезда из-за очередной аварии на трассе вновь появилась машина безопасности, в режиме которой гонки и закончилась.
Самая культовая и сложная гонка на пути молодежи в «Ф-1» – как она стала легендарной?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт Гран-при Макао
