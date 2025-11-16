Маттиа Бинотто о двигателе «Ауди»: «Чтобы построить лучшую машину, нужно пройти через трудности»

Бинотто подчеркнул, что разработка мотора «Ауди» проходит непросто.

Глава проекта «Ауди» в «Ф-1» (команда проводит последний сезон с названием «Заубер ») Маттиа Бинотто прокомментировал подготовку к новому регламенту – в частности, он рассказал, как проходит работа над новым двигателем.

«Это серьезный вызов. Силовая установка – дело непростое. Ее разработка занимает время – его уходит больше, чем на работу с шасси и аэродинамикой. Команда начала разработку двигателя несколько лет назад.

Мотор отлично себя показал на динамометрическом стенде. Но для нас это будет долгий путь – нужно будет многому научиться, но мы только рады.

Сейчас на стенде мы проверяем надежность агрегата, чтобы в начале сезона с этим все было в порядке. В Нойберге бывают напряженные моменты, но в этом и вызов.

Заниматься разработкой силовой установки непросто, но чтобы выиграть чемпионат, чтобы построить лучшую машину на трассе, нужно пройти через трудности. Не думаю, что в плане сложности можно выделить что-то конкретное. Но для нового производителя все это, конечно, непросто», – отметил Бинотто.

