Сергей Шубенков: «Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом. Они постоянно выпендриваются, не догадываясь, что являются привилегированными»

Теги плавание Бег допинг сборная России сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Сергей Шубенков Легкая атлетика

Сергей Шубенков назвал привилегированным положение США в системе антидопинга.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% почти треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«В Америке совершенно другой допинг-контроль. У них своя ассоциация, спортсмены пользуются совсем другим приложением, а не ADAMS (система допинг-контроля), который используется в остальных странах мира.

У них правила подачи заявок на использование запрещенных препаратов в лечебных целях тоже совершенно другие. Получается, что весь мир живет по одним антидопинговым правилам, а США – по другим. И при этом американцы постоянно выпендриваются, не догадываясь, что по факту являются привилегированными.

Что касается разгорающегося конфликта между WADA и USADA, то я смотрю на него как дипломированный юрист. Есть дело, в нем есть материалы. Все решения по делу нужно выносить после изучения имеющихся в материалах фактов. Вне зависимости от статуса той или иной стороны, кто в чем заинтересован больше и у кого на счету больше денег.

Но еще раз повторю, что Америка у нас в плане антидопинга находится на привилегированном положении даже в тех видах спорта, которые WADA имеет право контролировать. Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом», – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

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14 комментариев
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Ответ Rio (BLR)
То есть Шубенков считает что ситуация с китайскими пловцами норм и американцы зря раскачивают лодку?
ну не фбр это расследовать ! И не американцам уаюпрекать пусть официальные вада это и делают
+10
-1
+9
Ну так это же всегда так было - США пишут правила для других, а сами живут по своим. Чего тут удивляться.
+13
-6
+7
То есть Шубенков считает что ситуация с китайскими пловцами норм и американцы зря раскачивают лодку?
+12
-5
+7
Ответ Лига Мастеров
ну не фбр это расследовать ! И не американцам уаюпрекать пусть официальные вада это и делают
ВАДА должна сама себя упрекать и наказывать? 🤣
+3
0
+3
Англосаксы они такие, либо ты с ними, либо под ними. Это реальность.
+2
-1
+1
Ответ Potapson
Ну так это же всегда так было - США пишут правила для других, а сами живут по своим. Чего тут удивляться.
Тому, что завистники даже не пытаются конкурировать, а только ноют.
+1
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Сказал фурррросемииид
+6
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Ну и почему ВАДА к американцам никаких мер не принимает?) Кажется, я догадываюсь)
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как дипломированный юрист с виртуальным образованием, посмотрел бы что ВАДА не "контролирует виды спорта", под ВАДА подписанты кодекса, и в рамках отдельного вида спорта профессиональные лиги или любительские (здесь студенческие) могут не быть подписантами.
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Ответ Philipp Panov
Тому, что завистники даже не пытаются конкурировать, а только ноют.
Как этр не пытаются? А сво, а Африка. Пытаются. Только не в том.
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Ответ Philipp Panov
Тому, что завистники даже не пытаются конкурировать, а только ноют.
мы видим как США "конкурирует" например в экономике - остальным навязывая свободный рынок, а сама ставит барьеры и выкручивает руки...
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Ответ Rio (BLR)
То есть Шубенков считает что ситуация с китайскими пловцами норм и американцы зря раскачивают лодку?
а что там не норм? все признаки заражения...
не тот препарат, чтобы кто-то всучал его всем членам сборной
По эффекту это вообще не риталин, который принимает Симона Байлз совершенно официально
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