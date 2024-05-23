Сергей Шубенков: «Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом. Они постоянно выпендриваются, не догадываясь, что являются привилегированными»

Сергей Шубенков назвал привилегированным положение США в системе антидопинга.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% почти треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«В Америке совершенно другой допинг-контроль. У них своя ассоциация, спортсмены пользуются совсем другим приложением, а не ADAMS (система допинг-контроля), который используется в остальных странах мира.

У них правила подачи заявок на использование запрещенных препаратов в лечебных целях тоже совершенно другие. Получается, что весь мир живет по одним антидопинговым правилам, а США – по другим. И при этом американцы постоянно выпендриваются, не догадываясь, что по факту являются привилегированными.

Что касается разгорающегося конфликта между WADA и USADA, то я смотрю на него как дипломированный юрист. Есть дело, в нем есть материалы. Все решения по делу нужно выносить после изучения имеющихся в материалах фактов. Вне зависимости от статуса той или иной стороны, кто в чем заинтересован больше и у кого на счету больше денег.

Но еще раз повторю, что Америка у нас в плане антидопинга находится на привилегированном положении даже в тех видах спорта, которые WADA имеет право контролировать. Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом», – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

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