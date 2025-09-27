Жуков о снятии санкций с паралимпийцев: «Прекрасная новость. Это может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же»

Александр Жуков прокомментировал новость о снятии санкций с паралимпийцев.

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Прекрасная новость! Замечательно, что российские паралимпийцы восстановлены в правах. Решение МПК – это четкий сигнал Международному олимпийскому комитету, как нужно действовать.

Думаю, что возвращение флага нашим паралимпийцам может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы, почетный президент ОКР Жуков.