  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Жуков о снятии санкций с паралимпийцев: «Прекрасная новость. Это может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же»
2

Жуков о снятии санкций с паралимпийцев: «Прекрасная новость. Это может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же»

Александр Жуков прокомментировал новость о снятии санкций с паралимпийцев.

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Прекрасная новость! Замечательно, что российские паралимпийцы восстановлены в правах. Решение МПК – это четкий сигнал Международному олимпийскому комитету, как нужно действовать.

Думаю, что возвращение флага нашим паралимпийцам может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы, почетный президент ОКР Жуков.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoАлександр Жуков
ПКР
МПК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров
4925 сентября, 18:55
Зампред Госдумы Жуков за увольнение Станковича: «При таком составе нет вразумительной игры – это же ненормально. В большинстве матчей абсолютно невнятный футбол. Игроки не знают, что делать»
1419 сентября, 17:59
Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»
1015 сентября, 14:17
Главные новости
Рожков о восстановлении ПКР: «Руководители Европейского паралимпийского комитета призывали консолидированно голосовать против нас»
59 минут назад
Российского бегуна Рудакова лишили бронзовой медали на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике
сегодня, 11:11
Российские паралимпийцы выступят на ЧМ по легкой атлетике в нейтральном статусе, несмотря на снятие санкций с ПКР
сегодня, 10:42
Бегун Никитин стал самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала года
сегодня, 07:13
Российские паралимпийцы будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном
45сегодня, 06:42
Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами
сегодня, 06:32
Главу Международного паралимпийского комитета Парсонса переизбрали на новый срок
сегодня, 06:27
Глава ПКР Рожков: «Рассчитываем, что на ближайших турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном»
2сегодня, 06:22
Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах – решение МПК
19сегодня, 06:16
Сергей Шубенков: «Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, скорее, это соперники еще хуже, чем я»
1вчера, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47