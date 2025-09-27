Глава ПКР Рожков: «Рассчитываем, что на ближайших турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном»

Глава ПКР Рожков надеется на возвращение флага и гимна паралимпийцам.

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

«С 2022 года все российское паралимпийское движение добивалось справедливого решения в отношении наших спортсменов, которые не могли участвовать в международных соревнованиях.

Для всех нас решение, принятое сегодня нашими коллегами на генеральной ассамблее в Сеуле, в первую очередь, показатель того, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением.

Паралимпийский комитет России приветствует решение делегатов ассамблеи, Международный паралимпийский комитет в очередной раз доказал, что защита прав спортсменов для организации – на первом плане.

Рассчитываем, что на ближайших предстоящих турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном своей страны. Но работа по этому вопросу еще предстоит», – рассказал президент ПКР Павел Рожков.