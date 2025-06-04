РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов

Российское антидопинговое агентство поддержало инициативу о запрете вейпов.

«РУСАДА поддерживает инициативу Госдумы и выступает за полный запрет продажи вейпов. Мы убеждены: здоровье молодого поколения – главный капитал будущего нашей страны, и вейпы ему не союзники.

В рамках Всероссийского форума «Побеждай честно! Антидопинг в детско-юношеском спорте» РУСАДА совместно с движением Здоровое Отечество провели круглый стол «Вейпы и безопасность детей», где обсуждались риски для здоровья подростков при использовании так называемых «парилок».

Культура чистого спорта – это не только отказ от субстанций, улучшающих спортивные результаты, но и осознанный выбор в пользу здорового образа жизни. РУСАДА призывает спортсменов, тренеров, родителей и врачей быть внимательными к любым формам зависимости, подрывающим здоровье и будущее молодого поколения», – говорится в заявлении РУСАДА.