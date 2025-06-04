2

РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов

Российское антидопинговое агентство поддержало инициативу о запрете вейпов.

«РУСАДА поддерживает инициативу Госдумы и выступает за полный запрет продажи вейпов. Мы убеждены: здоровье молодого поколения – главный капитал будущего нашей страны, и вейпы ему не союзники.

В рамках Всероссийского форума «Побеждай честно! Антидопинг в детско-юношеском спорте» РУСАДА совместно с движением Здоровое Отечество провели круглый стол «Вейпы и безопасность детей», где обсуждались риски для здоровья подростков при использовании так называемых «парилок».

Культура чистого спорта – это не только отказ от субстанций, улучшающих спортивные результаты, но и осознанный выбор в пользу здорового образа жизни. РУСАДА призывает спортсменов, тренеров, родителей и врачей быть внимательными к любым формам зависимости, подрывающим здоровье и будущее молодого поколения», – говорится в заявлении РУСАДА.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РУСАДА
logoдопинг
ЗОЖ
logoРУСАДА
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
РУСАДА в первые четыре месяца года чаще всего тестировало Терентьеву, Пеклецову, Виценко и Денисова
28 мая, 14:02
Амбассадоры РУСАДА выступили против «Олимпиады на стероидах»: «Настоящая победа не требует запрещенных препаратов, она требует силы, воли и чести»
3128 мая, 10:50
РУСАДА осудило проведение «Олимпиады на стероидах»: «Такие соревнования наносят непоправимый вред репутации спорта»
227 мая, 10:56
Главные новости
CAS отклонил апелляцию бегуньи Гулиевой на дисквалификацию за допинг и лишение серебра Олимпиады-2012
5 минут назад
Тимур Моргунов пропустит летний сезон из-за травмы
1сегодня, 07:22
Забег на Никольской. Медведева и Щербакова выйдут на старт, Губерниев – ведущий, Shaman – музыкальный хедлайнер
51сегодня, 03:40
Российский паралимпиец Петр Михальков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии
2вчера, 20:57
Польша намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2040 или 2044 году
1вчера, 15:30
РУСАДА с начала года выявило 121 нарушение правил доступности для допинг-тестирования
2вчера, 07:59
Шубенков о травме: «Подготовка к летнему сезону идет непросто, сейчас восстанавливаюсь. Надеюсь как можно скорее вернуться в строй»
4 июня, 12:59
Михаил Дегтярев: «Ждем вступления Ковентри в должность, ее высказывания вселяют оптимизм. Нужно вернуть законное место российского спорта в международной системе»
391 июня, 09:30
Дегтярев о санкциях в спорте: «Все дискриминационные решения оспариваются. Работа идет по всем фронтам»
311 июня, 06:38
Путин поручил правительству РФ предусмотреть софинансирование детских спортшкол за счет федерального бюджета
1030 мая, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
114 марта, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
115 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17