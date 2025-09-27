0

Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами

Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами.

«Мы достигли договоренности с Беговым сообществом по организации сборов для российских спортсменов в 2026 году. Уже выбрана база подготовки – она находится в Кении в высокогорье на высоте 2 400 метров, если я не ошибаюсь, там топовые атлеты готовятся.

Там уже побывали сотрудники ВФЛА вместе с представителями Бегового сообщества, посмотрели несколько баз и остановили свой выбор на этой. Также достигнута договоренность о том, как будет сформирован список группы, которая отправится на тренировочные сборы в Кению.

В нее войдут до пяти любителей высокого уровня, еще до 10 профессиональных спортсменов, а также иностранные атлеты, подобранные с участием нашего иностранного партнера. Все члены группы будут тренироваться в Кении в одно и то же время, предполагается до трех таких сборов в течение года. Первый сбор должен стартовать в начале весны 2026 года.

По согласованию с Беговым сообществом до конца года будут разработаны квалификационные требования и в соответствии с ними сформирован список наших атлетов: профессиональных спортсменов и любителей высокого уровня.

Отобранные российские бегуны впоследствии все вместе будут тренироваться с иностранными спортсменами, с которыми через наших партнеров будут достигнуты договоренности о совместной работе», – рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Бег
logoсборная России
Борис Ярышевский
ВФЛА
logoсборная России жен
