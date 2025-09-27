Российские паралимпийцы выступят на ЧМ по легкой атлетике в нейтральном статусе, несмотря на снятие санкций с ПКР

Российские паралимпийцы выступят на ЧМ по легкой атлетике в нейтральном статусе.

Чемпионат мира проходит в Нью-Дели (Индия) с 27 сентября по 5 октября. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР), что позволяет спортсменам выступать под своим флагом.

«Несмотря на полное снятие ограничений МПК с ПКР, в соответствии с письмом от Всемирной федерации параспорта, наши спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в настоящее время в Индии, будут выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ.

В качестве обоснования Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее.

Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России», – говорится в заявлении ПКР.