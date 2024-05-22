Члены палаты представителей США призвали ФБР расследовать дело китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая МОК WADA сборная Китая жен Политика Водные виды

В США призвали ФБР расследовать допинговое дело китайских пловцов.

23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Спецкомитет палаты представителей направил письмо генеральному прокурору США и в Федеральное бюро расследований (ФБР). 

Конгрессмены подозревают Китай в существовании допинг-программы, спонсируемой государством. 

Помимо этого, отдельные запросы о проведении расследования были отправлены в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК).

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8 комментариев
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Представьте какие тут были бы рабочие ехидные комментарии, заменив ФБР на ФСБ и США на российских депутатов.
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Да пусть уж ФБР заменит ВАДА
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вот в каждой дырке затычка.
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Ответ Lol Ko
Это как-то недемократично будет.
Да ну ?! А как же: спорт - вне политики и тут же палата представителей, фбр ?! Или это общественники ?!
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А в террариуме все интересней и интересней !
Кто кого сожрёт/проглотит - ВАДА или ЮСАДА ?
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Агент Кларисса Старлинг, ваш выход
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Ответ Сергей Лепехин
Да пусть уж ФБР заменит ВАДА
Это как-то недемократично будет.
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Ответ SlanselaP
Представьте какие тут были бы рабочие ехидные комментарии, заменив ФБР на ФСБ и США на российских депутатов.
И то и другое в принципе незаконно,но в данном случае это направлено на обращение внимания на странный факт и зуб даю что у Госдумы кишка тонка крошить батон на китайцев.)
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