Члены палаты представителей США призвали ФБР расследовать дело китайских пловцов
В США призвали ФБР расследовать допинговое дело китайских пловцов.
23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.
Спецкомитет палаты представителей направил письмо генеральному прокурору США и в Федеральное бюро расследований (ФБР).
Конгрессмены подозревают Китай в существовании допинг-программы, спонсируемой государством.
Помимо этого, отдельные запросы о проведении расследования были отправлены в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК).
WADA уничтожает США, открывая неприятные цифры. 5 быстрых мыслей об их стычке
WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?
Кто кого сожрёт/проглотит - ВАДА или ЮСАДА ?