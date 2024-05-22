Члены палаты представителей США призвали ФБР расследовать дело китайских пловцов

В США призвали ФБР расследовать допинговое дело китайских пловцов.

23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Спецкомитет палаты представителей направил письмо генеральному прокурору США и в Федеральное бюро расследований (ФБР).

Конгрессмены подозревают Китай в существовании допинг-программы, спонсируемой государством.

Помимо этого, отдельные запросы о проведении расследования были отправлены в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет ( ).

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