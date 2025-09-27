0

Главу Международного паралимпийского комитета Парсонса переизбрали на новый срок

Голосование прошло на генеральной ассамблее МПК в Сеуле. Парсонс получил 109 голосов, его соперник Дон Хён Бэ из Южной Кореи – 68.

Парсонсу 48 лет, он был выбран главой МПК в 2017 году. Предстоящий президентский срок станет для него третьим. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
МПК
Эндрю Парсонс
