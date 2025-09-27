Бегун Никитин стал самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала года

Легкоатлет Владимир Никитин стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом за первые восемь месяцев 2025 года.

С января по август 33-летний спортсмен был протестирован десять раз. По восемь проверок за этот же период прошли легкоатлеты Александр Масютенко, Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина, Анастасия Красильникова, Мария Прохорец и Илья Сазонов, а также тяжелоатлет Георгий Купцов.

В мае Никитин установил рекорд России в полумарафоне, а в августе – в беге на 10 000 метров.

Анекдот: допинг-офицер мчал на метро спасать рекорд России, который никто не ожидал