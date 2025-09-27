0

Бегун Никитин стал самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала года

Легкоатлет Владимир Никитин стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом за первые восемь месяцев 2025 года.

С января по август 33-летний спортсмен был протестирован десять раз. По восемь проверок за этот же период прошли легкоатлеты Александр Масютенко, Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина, Анастасия Красильникова, Мария Прохорец и Илья Сазонов, а также тяжелоатлет Георгий Купцов.

В мае Никитин установил рекорд России в полумарафоне, а в августе – в беге на 10 000 метров.

Анекдот: допинг-офицер мчал на метро спасать рекорд России, который никто не ожидал

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
Владимир Никитин
Бег
Александр Масютенко
Илья Сазонов
Георгий Купцов
Светлана Аплачкина
logoРУСАДА
Константин Холмогоров
Мария Прохорец
Анастасия Красильникова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Российские паралимпийцы будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном
2051 минуту назад
Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами
сегодня, 06:32
Главу Международного паралимпийского комитета Парсонса переизбрали на новый срок
сегодня, 06:27
Глава ПКР Рожков: «Рассчитываем, что на ближайших турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном»
1сегодня, 06:22
Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах – решение МПК
12сегодня, 06:16
Сергей Шубенков: «Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, скорее, это соперники еще хуже, чем я»
1вчера, 19:32
Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»
вчера, 19:15
Руслан Мащенко покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике
1вчера, 18:04
ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике
2вчера, 15:23
Борзаковский, Гамова и Рылов не вошли в обновленный состав комиссии спортсменов ОКР
9вчера, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47