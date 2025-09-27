  • Спортс
Михаил Дегтярев: «Решение Международного паралимпийского комитета берем за образец и продолжаем юридическую и политическую борьбу»

Дегтярев высказался о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России.

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) берем за образец и продолжаем юридическую и политическую борьбу в международных спортивных организациях, федерациях и международном олимпийском комитете.

Олимпийский комитет России находится в коммуникации с МОК. Сейчас мы запросили последнее решение исполкома, который прошел в Италии.

Я имею в виду Международного олимпийского комитета, чтобы уже подготовиться к подаче исковых заявлений в европейские суды и в спортивный арбитраж», — сказал глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 

«Решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета было очень сложным. Я хочу поблагодарить всех наших дипломатов, посольства, Министерство иностранных дел за поддержку нашего Паралимпийского комитета, Минспорт, потому что мы вместе занимались тем, что объясняли позицию России о невозможности введения санкций против паралимпийцев.

И голосование хорошо показало, что здравые силы в мире есть. И они поддерживают развитие спорта без ограничений, без санкций. И результат, в общем говоря, хороший. Здесь надо сказать, что теперь Международный паралимпийский комитет будет допускать сборную России», — цитирует Дегтярева «СЭ».

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
