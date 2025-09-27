Рожков о восстановлении ПКР: «Руководители Европейского паралимпийского комитета призывали консолидированно голосовать против нас»

Европейцы призывали голосовать против восстановления Паралимпийского комитета РФ.

Об этом сообщил глава ПКР Павел Рожков.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации.

«Накануне, как нам известно, проводилась генеральная ассамблея Европейского паралимпийского комитета, и руководители комитета призывали консолидированно голосовать против нас.

Данная генеральная ассамблея МПК резко отличается от генеральной ассамблеи, которая была в Германии в 2022 году, и отличается от той, что была в Бахрейне в 2023 году. Было много доброжелательных к нам выступлений, но страны Скандинавии, Великобритания, они жестко выступали в адрес политики России, паралимпийского комитета.

Сейчас были вот эти выступления тоже. Но они были очень корректны, дипломатичны и уже очень-очень сдержанны в плане критики», – сказал Рожков.

«Конечно, как всегда, очень остро выступал президент Паралимпийского комитета Украины, но такое ощущение, что уже все устали от него. Здесь особенно старались представители многих стран с ним не разговаривать.

Он продолжает говорить все одно и то же. Практически это выступление президента Украины Владимира Зеленского, только в преломлении спорта», – приводит слова Рожкова ТАСС.