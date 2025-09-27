0

Российского бегуна Рудакова лишили бронзовой медали на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике

Россиянин Федор Рудаков лишен медали ЧМ по паралимпийской легкой атлетике .

Соревнования проходят в Нью-Дели. 

В субботу Рудаков завоевал бронзовую медаль в беге на дистанции 5000 м в классе T11 (в котором выступают спортсмены с нарушением зрения) с результатом 15 минут 43,05 секунды.

Однако позже спортсмена дисквалифицировали за невыполнение замены ведущего бегуна после объявления. Бронза перешла к эквадорцу Дарвину Густаво Кастро.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
