«Не думай о Сегунде свысока, настанет время – сам поймешь, наверное». Выбираем лучшие комменты сентября
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
● перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
● все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
И еще: теперь лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!
Какой комментарий понравился больше всех?
204 голосa
+571
2%
+576
7%
+580
0%
+593 (svft)
2%
+593 (Дмитрий)
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0%
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7 комментариев