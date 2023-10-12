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«Не думай о Сегунде свысока, настанет время – сам поймешь, наверное». Выбираем лучшие комменты сентября

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

И еще: теперь лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

Какой комментарий понравился больше всех?
204 голосa
+571
2%
+576
7%
+580
0%
+593 (svft)
2%
+593 (Дмитрий)
2%
+602
0%
+608
1%
+617
2%
+630
8%
+657
4%
+661
0%
+674
2%
+740
2%
+754
1%
+765
3%
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0%
+782
4%
+805
4%
+842
11%
+874
45%

7 комментариев

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Виктор Снигирев
Ответ Владислав Сабельников
Слабый месяц. Даже 1К никто не пробил
Так многие в школу пошли...Некогда писать...))
+15
0
+15
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TimKu
Хорошая рубрика!
+7
0
+7
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KOS14
Очень слабенько в сентябре
+5
0
+5
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Владислав Сабельников
Слабый месяц. Даже 1К никто не пробил
+4
-2
+2
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Артем Гладских
хахахахахах, спасибо за пост!)
0
0
0
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градус ненависти
Если честно, за этот месяц я видел наверное сотню комментариев намного смешнее этих
0
0
0
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Liquidozz
Ответ Виктор Снигирев
Так многие в школу пошли...Некогда писать...))
Отлично 👋
0
0
0
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