Эден Азар: «Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво»
Эден Азар рассказал, как изменились его приоритеты.
«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.
Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – сказал полузащитник в документальном сериале Believe, посвященном сборной Бельгии.
В данный момент футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». Сообщалось, что ему не удается найти клуб, так что он может завершить игровую карьеру.
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Реал и подобные денежные мешки, должны вот так периодически страдать
Добавил Эден. Жаль.
Восстановление от травм и здоровья в целом - это сложный процесс у человека с нагрузками, а у него хронически не проходило. Все это не так просто, как кажется.
Так как у саудовцев сейчас дела гораздо лучше