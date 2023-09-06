Эден Азар: «Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар алкоголь и спорт Футбол

Эден Азар рассказал, как изменились его приоритеты.

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – сказал полузащитник в документальном сериале Believe, посвященном сборной Бельгии.

В данный момент футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». Сообщалось, что ему не удается найти клуб, так что он может завершить игровую карьеру.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Это его сообщение перед переходом в Реал
+282
-5
+277
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
После перехода в Реал он только и делал, что отдыхал
+91
-3
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tony
Наконец опубликовали прощальное письмо с Челси?
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Ага! А то раньше ты во всем себе отказывал😂😂😂
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
Жаль на базе Реала не было пива
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a_shishkin
Ответ Aleksandr Danilov
Жаль на базе Реала не было пива
так с собой брал
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
Ответ Artem Piatkov
Да, вот такая вот гнида Большая ошибка Реала была его подписывать
Почему это гнида, или Азар их пытал и заставлял такой контракт подписать и столько бабла за него вывалить?
Реал и подобные денежные мешки, должны вот так периодически страдать
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
...потягивая пиво, заедая БигМаком.

Добавил Эден. Жаль.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
айда к нам на Спортс, мы здесь все протягиваем пиво 🍻)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snegoviq
Болею за Челси. Здорово, что такие великие игроки проводят лучшие годы и заканчивают карьеру в твоем клубе 😆
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Прям как Доменик Торетто)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Port Royal
ПивАзавр
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Бельгийское пиво - супер
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Легенда 💙
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olajuvon
Даже Саудиты ему ничего не предложили???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
"Чем я усердно и занимался все последние несколько лет, и меня поддерживала команда, морально и материально" - добавил Азар.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Ответ Vanila Panda
Комментарий удален модератором
Клиповое мышление. Он себе зарплату не платит. Ему дали большой контракт.

Восстановление от травм и здоровья в целом - это сложный процесс у человека с нагрузками, а у него хронически не проходило. Все это не так просто, как кажется.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alecsei Shkil
Если он занимался профессионально спортом и толстел, то странно представить что случится с ним с пивом на едине без проф спорта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Ответ Vanila Panda
Комментарий удален модератором
так ты бы не смог так лол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Так у Азара это время началось с момента перехода в Реал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Пирс Морган
Это его сообщение перед переходом в Реал
Скопировал и вставил по новой)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krem236
Общипал Реал и кайфует 😬 сколько лет то отдыхал и не отдохнул ещё??? 😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Абдрахимов
Пора уже завязывать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Федоров
Отмучился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Ответ Olajuvon
Даже Саудиты ему ничего не предложили???
В данном случае, правильнее сказать: "даже китайцы"
Так как у саудовцев сейчас дела гораздо лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий