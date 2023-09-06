Эден Азар рассказал, как изменились его приоритеты.

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – сказал полузащитник в документальном сериале Believe, посвященном сборной .

В данный момент футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». Сообщалось, что ему не удается найти клуб, так что он может завершить игровую карьеру.

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