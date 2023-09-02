Ротенберг о серии с Беларусью: «Рейтинги превзошли ожидания. Фантастические ощущения, когда сборная России выигрывает, вся страна с нами. Наши болельщики – настоящие патриоты»
Роман Ротенберг отметил, что рейтинги серии против Беларуси превзошли ожидания.
В рамках майского турне «Россия 25» провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.
– Сборная Беларуси – сильная, быстрая команда, мы получили полезный опыт в этих матчах. И увидели, что при наличии сильного вратаря, при внесении точечных изменений в тактику, можем играть с явным преимуществом, наша система работает на международном уровне.
Что бы кто ни говорил, всегда международный уровень будет выше, потому что внутреннее состояние сборников – белорусов, наших ребят… Серьезнейшая серия была.
Даже в регулярке и плей-офф у нас есть один день на передышку, а в серии с белорусами мы летали без конца, у нас не было времени на восстановление. Но мы это делали для болельщиков, было важно играть каждый день с минимальным количеством перерывов, чтобы всех держать в тонусе, сохранять интерес.
– Но это же не только СКА касается, но и всех команд?
– Да, это касается не только СКА, но надо отдать должное нашим ребятам, которые поехали в это турне уставшими, много сыграли. Кто-то, как Никишин, участвовал в Кубке Первого канала. Кстати, в финале они проиграли той же сборной Беларуси и нам нужно было взять реванш! Было очень важно доказать, что мы, как представители российского хоккея, обязаны побеждать. И мы это сделали.
Ребята получили хороший опыт, такие игры очень нужны, чтобы все видели нашу сборную. Вы не представляете, какая атмосфера была 9 мая, когда мы играли в Красноярске.
Фантастические ощущения, когда сборная России выигрывает, вся страна с нами, все радуются победе. От каждого хоккеиста и лично от себя хочу выразить огромную благодарность болельщикам, которые смотрели наши встречи на месте и на телеэкранах. Их было очень много, рейтинги превзошли все ожидания.
Рейтинги у сборной всегда рекордные, можно вспомнить финал Олимпиады в Корее. Есть люди, которые не смотрят клубный хоккей, но сборная – это сборная. Она всегда вне конкуренции. И это значит, что наши болельщики – настоящие патриоты, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Не ну реально сложно без мата высказать хотя бы часть того ,что испытываешь когда читаешь то что это недоразумение несет
Зато рейтинги будут рекордные.
То ли дело эти дворовые ЧМ и ОИ.