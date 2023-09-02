Ротенберг о серии с Беларусью: «Рейтинги превзошли ожидания. Фантастические ощущения, когда сборная России выигрывает, вся страна с нами. Наши болельщики – настоящие патриоты»

Роман Ротенберг отметил, что рейтинги серии против Беларуси превзошли ожидания.

В рамках майского турне «Россия 25» провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.

– – сильная, быстрая команда, мы получили полезный опыт в этих матчах. И увидели, что при наличии сильного вратаря, при внесении точечных изменений в тактику, можем играть с явным преимуществом, наша система работает на международном уровне.

Что бы кто ни говорил, всегда международный уровень будет выше, потому что внутреннее состояние сборников – белорусов, наших ребят… Серьезнейшая серия была.

Даже в регулярке и плей-офф у нас есть один день на передышку, а в серии с белорусами мы летали без конца, у нас не было времени на восстановление. Но мы это делали для болельщиков, было важно играть каждый день с минимальным количеством перерывов, чтобы всех держать в тонусе, сохранять интерес.

– Но это же не только СКА касается, но и всех команд?

– Да, это касается не только СКА, но надо отдать должное нашим ребятам, которые поехали в это турне уставшими, много сыграли. Кто-то, как Никишин, участвовал в Кубке Первого канала. Кстати, в финале они проиграли той же сборной Беларуси и нам нужно было взять реванш! Было очень важно доказать, что мы, как представители российского хоккея, обязаны побеждать. И мы это сделали.

Ребята получили хороший опыт, такие игры очень нужны, чтобы все видели нашу сборную. Вы не представляете, какая атмосфера была 9 мая, когда мы играли в Красноярске.

Фантастические ощущения, когда сборная России выигрывает, вся страна с нами, все радуются победе. От каждого хоккеиста и лично от себя хочу выразить огромную благодарность болельщикам, которые смотрели наши встречи на месте и на телеэкранах. Их было очень много, рейтинги превзошли все ожидания.

Рейтинги у сборной всегда рекордные, можно вспомнить финал Олимпиады в Корее. Есть люди, которые не смотрят клубный хоккей, но сборная – это сборная. Она всегда вне конкуренции. И это значит, что наши болельщики – настоящие патриоты, – сказал главный тренер и «России 25» .