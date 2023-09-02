Ротенберг о серии с Беларусью: «Рейтинги превзошли ожидания. Фантастические ощущения, когда сборная России выигрывает, вся страна с нами. Наши болельщики – настоящие патриоты»

Теги СКА Сборная России по хоккею болельщики телевидение Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что рейтинги серии против Беларуси превзошли ожидания.

В рамках майского турне «Россия 25» провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.

Сборная Беларуси – сильная, быстрая команда, мы получили полезный опыт в этих матчах. И увидели, что при наличии сильного вратаря, при внесении точечных изменений в тактику, можем играть с явным преимуществом, наша система работает на международном уровне.

Что бы кто ни говорил, всегда международный уровень будет выше, потому что внутреннее состояние сборников – белорусов, наших ребят… Серьезнейшая серия была.

Даже в регулярке и плей-офф у нас есть один день на передышку, а в серии с белорусами мы летали без конца, у нас не было времени на восстановление. Но мы это делали для болельщиков, было важно играть каждый день с минимальным количеством перерывов, чтобы всех держать в тонусе, сохранять интерес.

– Но это же не только СКА касается, но и всех команд?

– Да, это касается не только СКА, но надо отдать должное нашим ребятам, которые поехали в это турне уставшими, много сыграли. Кто-то, как Никишин, участвовал в Кубке Первого канала. Кстати, в финале они проиграли той же сборной Беларуси и нам нужно было взять реванш! Было очень важно доказать, что мы, как представители российского хоккея, обязаны побеждать. И мы это сделали.

Ребята получили хороший опыт, такие игры очень нужны, чтобы все видели нашу сборную. Вы не представляете, какая атмосфера была 9 мая, когда мы играли в Красноярске.

Фантастические ощущения, когда сборная России выигрывает, вся страна с нами, все радуются победе. От каждого хоккеиста и лично от себя хочу выразить огромную благодарность болельщикам, которые смотрели наши встречи на месте и на телеэкранах. Их было очень много, рейтинги превзошли все ожидания.

Рейтинги у сборной всегда рекордные, можно вспомнить финал Олимпиады в Корее. Есть люди, которые не смотрят клубный хоккей, но сборная – это сборная. Она всегда вне конкуренции. И это значит, что наши болельщики – настоящие патриоты, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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33 комментария

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Дмитрий
Кто не смотрел ни одного матча из той суперсерии?
+104
0
+104
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Антон Некрасов
вся страна радовалась , когда ты проигрывал !
+36
0
+36
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Nekrasof
Он видимо живет где то на планете газпромий, как можно нести такую чушь
+24
0
+24
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Евгений Кириенко
Во время трансляций работа останавливалась,улицы вымирали...
+13
0
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den70
Это чем то лечится?
+7
0
+7
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konza
Столько патриотического пафоса. Чуть не зиганул
+6
0
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Сикарио
Ответ Дмитрий
Кто не смотрел ни одного матча из той суперсерии?
никто про нее даже не слышал)
+6
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Стэн Смит
А Москву переименовали в Старые Васюки)))
+4
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Dmitriy Racheev
Вся ромкина родня смотрела?
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Дмитрий Гаврилин
Ответ Антон Некрасов
вся страна радовалась , когда ты проигрывал !
это великолепно. просто чудо. прост дело. прос радость .просрался .извините Т 9
+3
0
+3
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Varvar27
Уважаемые админы, модераторы,разрешите пользователям выражаться матом,в темах где есть высказывания этого... Недоразумения
Не ну реально сложно без мата высказать хотя бы часть того ,что испытываешь когда читаешь то что это недоразумение несет
+2
0
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Atsuktuvas
Победа России-25 будет праздноваться 25 лет с выпуском памятных медалей через год, два, пять и т.д.
+2
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Ярик01
Передоз
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SuperDubina
Рома, ты дурак:)
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Artur Artur
Ему наверно тоже папочки кладут на стол с тем что должно глаз радовать)
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a-fon
Роман "безумный" GPT чат.
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Analjinn
Ответ hett
а он реально такой, или прикидывается 🤔
Мне кажется реально крыша улетела.
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hett
а он реально такой, или прикидывается 🤔
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shisharin
Мне кажется он болеет
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aalto
наркоман
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Иван Иванов
Теперь после последних событий только такие серии и будете играть еще очень долго.
Зато рейтинги будут рекордные.
То ли дело эти дворовые ЧМ и ОИ.
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Malsi Doff
Что он несёт,черт побери !!!
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Огюст
Роман , ну вы уже повторяетесь не впервой о тех матчах !
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Nomer22
Убежден,что люди даже дом2 охотнее смотрели бы,чем межгалактическую серию. У Романа Борисовича в голове калейдоскоп бредовых мыслей из обилия которых он еще и умудряется профессионально выбрать самую бессмысленную и беспощадную.
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1010062
и это только начало, сейчас СКА под его чутким и гениальным руководством будет лететь вниз или вверх,а может будет как г.... в проруби, столько его речей,сколько не было до этого...
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