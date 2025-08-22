«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
«Интер» объявил о трансфере Анди Диуфа.
«Нерадзурри» купили полузащитника сборной Франции U21 у «Ланса» примерно за 25 млн евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Лиги 1 француз провел 34 матча, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
