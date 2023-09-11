Россия проиграла впервые с 2021 года – олимпийской сборной Египта. Прервалась серия из 6 матчей без поражений

Сборная России проиграла впервые за 7 матчей.

Сегодня команда на выезде уступила олимпийской сборной Египта (1:2).

В последний раз Россия проигрывала 14 ноября 2021 года – Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

До сегодняшнего дня национальная команда не проигрывала 6 матчей подряд – 2 победы, 4 ничьих (0:0 – с Таджикистаном и Узбекистаном, 1:1 – с Ираном и олимпийской сборной Египта). Обыграть удалось Кыргызстан (2:1) и Ирак (2:0).

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