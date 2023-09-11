Россия проиграла впервые с 2021 года – олимпийской сборной Египта. Прервалась серия из 6 матчей без поражений

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Сборная России проиграла впервые за 7 матчей.

Сегодня команда Валерия Карпина на выезде уступила олимпийской сборной Египта (1:2).

В последний раз Россия проигрывала 14 ноября 2021 года – Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

До сегодняшнего дня национальная команда не проигрывала 6 матчей подряд – 2 победы, 4 ничьих (0:0 – с Таджикистаном и Узбекистаном, 1:1 – с Ираном и олимпийской сборной Египта). Обыграть удалось Кыргызстан (2:1) и Ирак (2:0).

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122 комментария

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Полуэктов Пётр
Любая великая серия когда-нибудь прерывается. Вот подошел конец и одной из самых величайших.
+160
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rhfbxtbwtq
Они сражались до последнего…
Но против одной из лучших сборных мира выстоять было очень тяжело.
+86
-2
+84
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Сергей48
Можно было первые игры начинать с кем то послабее? Зачем сразу играть с топами?
+79
-1
+78
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Отец Абду
Скоро начнут проигрывать U17 сборным...
+48
-6
+42
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Isshin88
Это рывок или прорыв без раскачки?
+37
-6
+31
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Жечка Дырова
Ответ Isshin88
Это рывок или прорыв без раскачки?
Отрицательный взлëт
+33
-3
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Евгений Чуев
Бан от УЕФА это была скрытая гуманитарная помощь, чтобы валерина сборная не позорилась на турнирах. Но теперь она позорится в товарняках.
+28
-2
+26
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Иван Новиков
Ещё точно не установлено как, но твёрдо известно, что Байден виноват.
+29
-4
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факты про футбол
Без проигравшая серия длилась 2 года! Жаль, если бы ещё год терпели то обогнали бы Италию по времени без проигрыша.
+24
-1
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Gleb
Завтра с Катаром посмотрим матч, а потом будем расклады в нашей группе считать
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Prayerok
Ответ DonaldBrashear 2.0
кто-нибудь может объяснить, почему Карпин все еще в сборной? ведь всем понятно и видно его презрение к сборной и игрокам, зачем его там держать? Хочется на сборную наши страны посмотреть, а в итоге смотрим на какое-то УГ.
Да! Поддерживаю! Сейчас нужно успеть тренера поменять, а то рискуем с такой игрой на ЧЕ не попасть!
+13
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HCSibir1989
Господи, да всем насрать
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Сим Сим
Ответ Isshin88
Это рывок или прорыв без раскачки?
Больше на подскок на месте смахивает.
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Иван Колгашкин
Не проиграли - а победили с отрицательным счëтом
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Непристойное предложение
это финал олимпиады был? что за игра, кто в курсе, почему мы играли с олимпийской сборной? объясните, я просто политикой не интересуюсь.
+8
-1
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oberkorn
Если без злорадства, то следует свыкнуться с мыслью, что футбола у нас уже давно нет. Есть люди, которые зарабатывают на этом названии деньги, начиная с самих игроков, и заканчивая их агентами и руководителями клубов, которые пилят бюджет. Скоро и хоккея не будет.
+7
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Иван Колгашкин
А ведь когда то с Испанией в 1/8 играли....
раз в 20 лет и президент меняется , хотя это не точно
+6
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Ярик01
Ответ Непристойное предложение
это финал олимпиады был? что за игра, кто в курсе, почему мы играли с олимпийской сборной? объясните, я просто политикой не интересуюсь.
У нас своя олимпиада, с блекджеком и Онопко
+7
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Андрей Винтовой
Не, ну у нас то футболисты простые, а там боги олимпийские
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Ярик01
При Черчесове и доллар за 60 рублей и победа над Египтом.
+6
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Антон Bratishchev
Ответ Сергей48
Можно было первые игры начинать с кем то послабее? Зачем сразу играть с топами?
С Фарерскими островами?
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DeltaForce
Ответ Антон Bratishchev
С Фарерскими островами?
Слишком мощные,вот Фиджи или Кирибати вполне себе на уровне.
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Утя Ваткин
Это была славная охота
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Зубы Дзюбы
Знаете что самое стремное? Игрокам за эти игры ещё и платят. И Валере тоже. И наверняка немало
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[ADO]
Валеру нужно гнать поганой метлой! И не столько за этот результат. Он всего лишь следствие. А за то, что он дискредитировал само понятие сборной России! Человек устроил проходной двор, берет в сборную людей, фамилий которых даже не знает (и это в сборную страны, где должны быть самые лучшие!), постоянно спекулирует на ложной установке, что дескать, если нет перспектив играть на больших турнирах, то и карячиться не стоит! Тем самым он уже низвёл само понятие "члена Сборной России" до самого ничтожного уровня. Так не пойдёт!
+7
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