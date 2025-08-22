Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 2-го тура.
В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Анже».
В субботу «Марсель» сыграет дома с «Парижем», «Ницца» – с «Осером».
В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Лиллем».
Чемпионат Франции
2-й тур
22 августа 18:45, Парк-де-Пренс
23 августа 15:00, Стадион Велодром
23 августа 17:00, Альянц Ривьера
23 августа 19:05, Групама Стэдиум
24 августа 13:00, Стад дю Мустуа
24 августа 15:15, Стад Океан
24 августа 15:15, Стадиум де Тулуз
24 августа 18:45, Пьер Моруа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
