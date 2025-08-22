Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 2-го тура.

В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Анже».

В субботу «Марсель» сыграет дома с «Парижем», «Ницца» – с «Осером».

В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Лиллем».

Чемпионат Франции

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

