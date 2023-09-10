Кейн о тренировке Англии с морпехами в 2017-м: «Ползали по грязи, камням, навозу, проходили тоннель под водой. Саутгейт спрашивал солдат, кого они считают лидером – так я и стал капитаном, думаю»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн рассказал о тренировке сборной Англии с морпехами в 2017 году.

«Мы ходили в поход, где учились самостоятельно разбивать палатки, и у нас был паек, как у парней из морской пехоты, когда они отправляются на войну.

Мы проснулись на рассвете и отправились в поход со всем этим барахлом на спине. Затем мы преодолели полосу препятствий. Это было весело, хотя я думаю, что некоторые более сложные моменты были опущены.

Мы должны были следовать за пехотинцами. Всякий раз, когда они командовали «Ложись!» – нам приходилось ползти по грязи, по камням, а затем по тоннелю с овечьим навозом. Потом был неприятный опыт преодоления тоннеля под водой...

Итак, мы, промокшие насквозь, с ног до головы в песке и грязи, думали, что сядем в машину и вернемся в лагерь, пока нам не сказали, что мы возвращаемся пешком – еще час в пути. Это, наверное, было труднее всего.

Потом мы вернулись в лагерь. Я с нетерпением ждал приятного горячего душа, а из него лишь немного капала вода. Это было жестоко.

В тот вечер был финал Лиги чемпионов – «Реал» против «Ювентуса» (4:1), – и мы немного выпили в баре, наблюдая за игрой вместе с морпехами. Это был действительно приятный момент.

Думаю, Гарет [Саутгейт] пошел на это, чтобы увидеть, кто выделяется как лидер. Лидерство проявляется многими способами – это не просто парень впереди, стреляющий из пейнтбольного ружья. Может быть, [меня посчитали лидером] из-за того, как я ладил с морскими пехотинцами и как справлялся с определенными ситуациями.

Я знаю, что впоследствии Гарет спрашивал некоторых пехотинцев, кого они считали прирожденными лидерами, к кому можно было обратиться и к кому чаще обращались другие игроки. Думаю, благодаря этому я стал капитаном. Это были фантастические несколько дней», – сказал форвард сборной Англии.

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23 комментария

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GarrisoN
«Ползали по грязи, по камням и навозу, проходили тоннель под водой»

Обычный матч весной в ПФЛ
+153
-3
+150
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ХавиГави_Паратрупер
Кейн: «После того, как я подавал угловые при Ходжсоне, мне уже ничего не страшно»😎
+28
-1
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<CRISTIANO>
Я тут с работы как-то пришел и тоже хотел горячий душ принять, но у нас воду оказывается отключили на 5 дней в связи с переходом на зиму. И потом греешь воду в кастрюлях и чайнике.
Вот, это Кейн жестоко.
+16
-2
+14
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St.7
ФНЛ курит в сторонке
+11
-1
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они повсюду
Ответ Артём Ларсон
Вот, что Мудрику нужно!
Под Работино?
+11
-3
+8
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Артём Ларсон
Вот, что Мудрику нужно!
+8
-2
+6
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OneLad
Да, если бы кто-то из нашей сборной сейчас такое рассказал, то тонна говна бы обрушилась и овечий навоз показался бы сказкой. В Британии военные, которые продвигают демократию в других странах, это доблестные ребята и это норма для всех (исторически так сложилось, не просто так же львы символ)
+6
-1
+5
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леннорыч-абрамович
Серьёзно ребята к ЧМ 2018 готовились.
+4
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Shuller18
Ответ <CRISTIANO>
Я тут с работы как-то пришел и тоже хотел горячий душ принять, но у нас воду оказывается отключили на 5 дней в связи с переходом на зиму. И потом греешь воду в кастрюлях и чайнике. Вот, это Кейн жестоко.
Человечество бойлер придумало
+7
-4
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Гаврила Ардалионович
Кейн прям как будто в РФ съездил.
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Born is the King
Как же это по английски
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TiNO
Видимо об этом он вчера рассказывал Зинченко
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Arman77
Так вот в чем причина, почему на ЧМ-2018 Англия как крыльях летала и чуть не стала чемпионами.
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mitos
Надо направить на аттестацию под Бахмут)
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MaxB
Ответ GarrisoN
«Ползали по грязи, по камням и навозу, проходили тоннель под водой» Обычный матч весной в ПФЛ
Но-но-но
Овечий навоз это только для зоны "Юг"
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<CRISTIANO>
Ответ Shuller18
Человечество бойлер придумало
С чем я его и поздравляю.
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