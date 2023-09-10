Харри Кейн рассказал о тренировке сборной Англии с морпехами в 2017 году.

«Мы ходили в поход, где учились самостоятельно разбивать палатки, и у нас был паек, как у парней из морской пехоты, когда они отправляются на войну.

Мы проснулись на рассвете и отправились в поход со всем этим барахлом на спине. Затем мы преодолели полосу препятствий. Это было весело, хотя я думаю, что некоторые более сложные моменты были опущены.

Мы должны были следовать за пехотинцами. Всякий раз, когда они командовали «Ложись!» – нам приходилось ползти по грязи, по камням, а затем по тоннелю с овечьим навозом. Потом был неприятный опыт преодоления тоннеля под водой...

Итак, мы, промокшие насквозь, с ног до головы в песке и грязи, думали, что сядем в машину и вернемся в лагерь, пока нам не сказали, что мы возвращаемся пешком – еще час в пути. Это, наверное, было труднее всего.

Потом мы вернулись в лагерь. Я с нетерпением ждал приятного горячего душа, а из него лишь немного капала вода. Это было жестоко.

В тот вечер был финал Лиги чемпионов – «Реал» против «Ювентуса» (4:1), – и мы немного выпили в баре, наблюдая за игрой вместе с морпехами. Это был действительно приятный момент.

Думаю, Гарет [Саутгейт] пошел на это, чтобы увидеть, кто выделяется как лидер. Лидерство проявляется многими способами – это не просто парень впереди, стреляющий из пейнтбольного ружья. Может быть, [меня посчитали лидером] из-за того, как я ладил с морскими пехотинцами и как справлялся с определенными ситуациями.

Я знаю, что впоследствии спрашивал некоторых пехотинцев, кого они считали прирожденными лидерами, к кому можно было обратиться и к кому чаще обращались другие игроки. Думаю, благодаря этому я стал капитаном. Это были фантастические несколько дней», – сказал форвард сборной Англии.

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