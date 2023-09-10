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«Агент Захаряна получил Нобелевскую премию!» Лучшие комменты месяца – веселье

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Кто выиграет «Золотой мяч»? Пользователи Sports.ru выбрали Лео Месси

17 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Приятно жить на одной планете с гениями что писали эти коменты
+37
-2
+35
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Philatelist79
Очень зашло. Некоторые не видел.
+21
-1
+20
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Северный болельщик
Просим почаще выкладывать такие обобщённые комментарии лучших. Всегда есть, что вспомнить и ещё раз оценить юмор и эрудированность некоторых пользователей
+13
-1
+12
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Роман
Нужно отдать должное редакторам, которые умело добавляют картинки к каждой записи.
+10
-1
+9
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Виктор Снигирев
Всего 49 игроков вызвали...Не могли уж до полтинника добить, жлобы...))
+8
0
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Неплохо
+9
-3
+6
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Aboba Boba
Про 49 игроков комменты убили
+4
-1
+3
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DanT
По мне, лучший комментарий был про Деклана Райса, который адаптируется к новой стране, новому городу и новому чемпионату :).
+2
0
+2
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Alejandro Kristoffersen---Suarez
Ответ Aboba Boba
Про 49 игроков комменты убили
Да, вынесло с посмотрите список🤣
+2
0
+2
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Роман
Загитова, Медведева, хорошо что этот треш не видно.
Битва домохозяек за двух спортсменок-фигуристок.
С ними разве что мессифилы посмотрят.

Были прикольные комменты, но не хватило.
+3
-2
+1
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Чёрный тюльпан
С "Нобелевской" премией, Хабибом и Венгером было хорошо имхо. Остальное же комментарии отличаются лишь количеством плюсов, по факту тут за день с десяток таких откопать можно под новостями, если не больше. Просто не все же новости на главную тащат для большего ажиотажа, вот и рейтинг такой себе не набивают.
+1
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tony
Любимая рубрика
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0
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Anonim 008
Стоп, каким боком Кадис вылетел из Ла Лиги? Последние 3 сезона уж точно они держатся.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Армяне, у вас есть своя с любимой рубрикой. Называется - Армения. Это даже не страна, а именно рубрика. Переходите туда.
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BaldFraud
Предыдущие посты больше нравились. Тут понравились только про Хави с Арсеном и про Кейна с Тухелем.
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