17 комментариев

«Агент Захаряна получил Нобелевскую премию!» Лучшие комменты месяца – веселье
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
● перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
● все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Битва домохозяек за двух спортсменок-фигуристок.
С ними разве что мессифилы посмотрят.
Были прикольные комменты, но не хватило.