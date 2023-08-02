Елагин запивает водку кефиром: «Идеальный вариант. Ребята из КГБ научили – чтобы не повело. Спокойно литр можно засосать»

Теги Владислав Третьяк премьер-лига Россия телевидение НХЛ КХЛ Александр Елагин Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Питание Футбол

Александр Елагин рассказал, почему запивает водку кефиром.

– Водку, как и прежде, исключительно кефиром запиваете?

– Ну, он не всегда под рукой. Если его нет – не проблема. Хотя кефир – идеальный вариант. Рекомендую!

Когда после журфака МГУ попал в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, столкнулся с ребятами из КГБ. Они-то меня и научили – водочку под кефирчик. Чтобы от выпитого не повело. Спокойно литр можно засосать.

А из «Разговора по пятницам» с Владиславом Третьяком узнал, как правильно виски пить. Выдержанный – от 15 лет – надо разбавлять кипятком, один к одному. Это по канадской рецептуре.

Правда, врачи сказали мне, что для поддачи, помимо водки, лучше всего подходит трехлетний коньяк. Если он старше – перегружен дубильными веществами. С виски то же самое. С такими напитками нужно быть аккуратнее, употреблять по чуть-чуть, – сказал комментатор, отмечающий сегодня 70-летний юбилей.

Елагину исполнилось 70 лет. «Динамо» поздравило комментатора и свего болельщика: «Желаем здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды»

144 комментария

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Наконец-то новости о правильном спортивном питании подъехали
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Ответ йозе марино
лучшая новость для спортивного сайта, детишкам так сказать для примера самое то...
А то попривыкали колой и спрайтом запивать))
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Дядь Саша с утра начал походу)Заслуживает дед🫡👍
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лучшая новость для спортивного сайта, детишкам так сказать для примера самое то...
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Ответ граф Якунин
В чем смысл? Чтобы меряться что выпил литр?
Нет, не для того, чтобы меряться. Многие вопросы решаются в ресторанах, банях и других заведениях или встречах, где нужно побухать, чтобы что-то решить
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Ответ йозе марино
лучшая новость для спортивного сайта, детишкам так сказать для примера самое то...
ну вы, Роман Борисович, судя по постам в телеге, вообще не закусываете
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15-летний виски разбавлять кипятком, да ещё один к одному? Что это за извращение?
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Ответ граф Якунин
Как-нибудь попробуй не побухать если нужно решать вопросы. Так тоже можно решать вопросы
Когда ты хозяин положения - да. Когда ты младший партнер - решаешь не ты. Когда ты "граф Якунин", тебя вообще никуда не приглашают.
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Ответ Cruel Snake
Наконец-то новости о правильном спортивном питании подъехали
— И сколько можно бухать?
— Стакан красного вина в день полезен для здоровья.
— Но не восемь же?!
— Я двигаюсь к бессмертию.
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Ответ MstAndreev
Так-то ради бога. Но пить кефир, чтобы всосать литр водки - в чем глубинный смысл процесса? Что за задача такая - выжрать побольше водки?)
Чтобы кого-то уболтать, перепить, чтобы вытащить информацию. Это метод не для тех, кто хочет вечер провести с друзьями, а для тех, кто вынюхивает и выполняет какое-то задание. Это же метод КГБ, всё-таки.
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Кто-нибудь пробовал так запивать кефиром?
Для меня звучит весьма дристательно.
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А закусывать можно малосольными огурцами и селёдкой
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Записал...
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Ответ Зверёк
Дядь Саша с утра начал походу)Заслуживает дед🫡👍
Утро . Двое мужиков покупают водку.
К горлышку бутылки приклеен пакетик с орешками(очередная дебильная акция).
Первый: смотри, тут еще и орешки есть...
Второй: это чтоб от белки откупится, когда придёт...
+19
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Ответ Lindeman
А закусывать можно малосольными огурцами и селёдкой
Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими
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+15
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Фига!!
Наш человек.))
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Ответ T622222
Комментарий удален модератором
Да он же дед, там может и без этого рвать
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В чем смысл? Чтобы меряться что выпил литр?
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+13
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Так-то ради бога. Но пить кефир, чтобы всосать литр водки - в чем глубинный смысл процесса? Что за задача такая - выжрать побольше водки?)
+14
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+10
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Вместо того чтобы обнять белого керамического друга Елагин предлагает на него присесть на всю ночь... к литру водки получится несколько литров кефира. Не для слабых духом... и особенно телом совет!
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Ответ CSKA Moscow 1387
Нет, не для того, чтобы меряться. Многие вопросы решаются в ресторанах, банях и других заведениях или встречах, где нужно побухать, чтобы что-то решить
Ага, и ты такой. стопка водки и кефирные усы - вопросы решаешь...
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Ответ йозе марино
лучшая новость для спортивного сайта, детишкам так сказать для примера самое то...
Ставки, реклама алкашки, допинг скандалы, пропаганда мужеложества, продавливание политических повесточек и прочие прелести. Короче, ничего общего со здоровым, да и вообще нормальным образом жизни индустрия профессионального спорта не имеет.
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Ответ граф Якунин
В чем смысл? Чтобы меряться что выпил литр?
Да нет тут никакого глубинного смысла, чисто по фану. Зачем во всем искать какой-то смысл, тем более в каких-то развлекательных вещах. Захотел посидеть с друзьями, которые много пьют, отставать от них не хочешь и все, решил использовать этот метод.
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Ответ CSKA Moscow 1387
Нет, не для того, чтобы меряться. Многие вопросы решаются в ресторанах, банях и других заведениях или встречах, где нужно побухать, чтобы что-то решить
это какие-то такие серьёзные тёрки решаются, типа между директором совхоза и замначальника троллейбусного парка.
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Ответ Evergreen
Кто-нибудь пробовал так запивать кефиром? Для меня звучит весьма дристательно.
Я в театре когда работал, там так делал самый титулованный актёр. Точнее, единственный с премией Триумф на весь театр. Вроде норм было. Полстакана водки рубил и фигачил полстакана кефира. Я такое не практиковал, ибо моя поджелудочная не столь железная.
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