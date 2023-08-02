Елагин запивает водку кефиром: «Идеальный вариант. Ребята из КГБ научили – чтобы не повело. Спокойно литр можно засосать»
Александр Елагин рассказал, почему запивает водку кефиром.
– Водку, как и прежде, исключительно кефиром запиваете?
– Ну, он не всегда под рукой. Если его нет – не проблема. Хотя кефир – идеальный вариант. Рекомендую!
Когда после журфака МГУ попал в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, столкнулся с ребятами из КГБ. Они-то меня и научили – водочку под кефирчик. Чтобы от выпитого не повело. Спокойно литр можно засосать.
А из «Разговора по пятницам» с Владиславом Третьяком узнал, как правильно виски пить. Выдержанный – от 15 лет – надо разбавлять кипятком, один к одному. Это по канадской рецептуре.
Правда, врачи сказали мне, что для поддачи, помимо водки, лучше всего подходит трехлетний коньяк. Если он старше – перегружен дубильными веществами. С виски то же самое. С такими напитками нужно быть аккуратнее, употреблять по чуть-чуть, – сказал комментатор, отмечающий сегодня 70-летний юбилей.
Елагину исполнилось 70 лет. «Динамо» поздравило комментатора и свего болельщика: «Желаем здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды»
— Стакан красного вина в день полезен для здоровья.
— Но не восемь же?!
— Я двигаюсь к бессмертию.
Для меня звучит весьма дристательно.
К горлышку бутылки приклеен пакетик с орешками(очередная дебильная акция).
Первый: смотри, тут еще и орешки есть...
Второй: это чтоб от белки откупится, когда придёт...
Наш человек.))