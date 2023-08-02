Елагин запивает водку кефиром: «Идеальный вариант. Ребята из КГБ научили – чтобы не повело. Спокойно литр можно засосать»

Александр Елагин рассказал, почему запивает водку кефиром.

– Водку, как и прежде, исключительно кефиром запиваете?

– Ну, он не всегда под рукой. Если его нет – не проблема. Хотя кефир – идеальный вариант. Рекомендую!

Когда после журфака МГУ попал в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, столкнулся с ребятами из КГБ. Они-то меня и научили – водочку под кефирчик. Чтобы от выпитого не повело. Спокойно литр можно засосать.

А из «Разговора по пятницам» с Владиславом Третьяком узнал, как правильно виски пить. Выдержанный – от 15 лет – надо разбавлять кипятком, один к одному. Это по канадской рецептуре.

Правда, врачи сказали мне, что для поддачи, помимо водки, лучше всего подходит трехлетний коньяк. Если он старше – перегружен дубильными веществами. С виски то же самое. С такими напитками нужно быть аккуратнее, употреблять по чуть-чуть, – сказал комментатор, отмечающий сегодня 70-летний юбилей.

Елагину исполнилось 70 лет. «Динамо» поздравило комментатора и свего болельщика: «Желаем здоровья, вдохновения, долгих лет жизни и побед любимой команды»