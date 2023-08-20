Мбаппе кричал «Я остаюсь» болельщикам «ПСЖ» после гола «Тулузе»

Килиан Мбаппе заверил болельщиков, что остается в «ПСЖ».

После гола с пенальти «Тулузе» (1:1) во 2-м туре Лиги 1 форвард кричал болельщикам парижан «Я остаюсь».

Напомним, Мбаппе из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне.

Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.

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