Мбаппе кричал «Я остаюсь» болельщикам «ПСЖ» после гола «Тулузе»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заверил болельщиков, что остается в «ПСЖ».

После гола с пенальти «Тулузе» (1:1) во 2-м туре Лиги 1 форвард кричал болельщикам парижан «Я остаюсь».

Напомним, Мбаппе из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне.

Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.

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117 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
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St.7
«За деньги да»-добавил Мбаппе.
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Пирс Морган
Мбаппе: “Это не я заперт с вами, это вы заперты со мной”
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26
я остаюсь
я буду здесь жить
+51
-5
+46
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Локуся
Он просто классику Балабанова цитировал
+39
-1
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yaroslav prihodko
Ответ St.7
«За деньги да»-добавил Мбаппе.
«Этот джет мне Нассер купил» - прокрутил эту мысль Киллиан, оставаясь до 2025 года, активируя опцию в контракте
+25
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+25
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St.7
Ответ rigobersong
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Как он это унизил?Он унизил ПСЖ,когда ему дали такую личку.Без Мбаппе Реал останется великим клубом,а без Реала Мбаппе не станет великим игроком!
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cektor
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
на год
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Tvoyaocheredbomji
Энрике кричал «Я властелин владения»
+17
-2
+15
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ cektor
на год
Почему на год? Кто сказал, что он гарантировано уйдет? Чувствую, где-то 22 мая 2024 года продлит контракт
+18
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Abu Ibrahim
Ответ St.7
«За деньги да»-добавил Мбаппе.
Я не остаюсь , но за деньги - да .
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Сергей Васильев
Мбаппе спел песню Я остаюсь. Болельщики спели песню Дорожная.
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Заяцволк
Ответ rigobersong
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Барселона - угловому: "Я дождусь" ))
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Бестрофейник 19/20
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
После ответного гола: Нет, всё-таки ухожу
+9
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WeekendAL
Прочитал голосом Сухорукова
+8
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JENNINGS
Какая мб мотивация у футболиста выступать за «ПСЖ»? Ну кроме высокой з/п и регулярного чемпионства в Лиге 1?
+9
-3
+6
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SCOTT WALKER
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
https://youtu.be/wP_z7cYiyt0?si=ZWUi-hatMCYYD0fc
+4
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Roman Araslanov
«I Love PSG and I love money!»- Добавил Мбаппе
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Beloded2007
А после гола "Тулузы" Мбаппе кричал: "Мы играем как педики!"
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василий иванов
это говорит только о его непомерном эго! Сделал одолжение типа, радуйтесь челядь!
+3
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Если его не будет в Реале, то от этого прежде всего проиграет сам Реал, поскольку такого форварда найти - нужно постараться. О Лиге чемпионов вы будете только мечтать.
Какого форварда? Он забивал по 50 мячей за сезон в Ла Лиге как Месси и Роналду, когда Ла Лига ,была на то время, топ 1 чемпионатом? Забивал 18 голов в лч за сезон, как Роналду? Забивал 91 мяч за календарный год как Месси? О каких Бомбардирских качествах можно говорить? Месси и Роналду - это настоящие бомбардиры. Мбаппе,всего в одном сезоне, в своей карьере, в помойном чемпионате Франции перевалил отметку за 30 голов. В Лиге 1, даже пристарелый, приехавший заканчивать Карьеру Ляказетт, забил почти 30 голов за Лион. Не смеши меня
+3
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Роман
Главное в этой жизни не деньги, а очень большие деньги
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Hunteralex
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
Спасибо, что вспомнил классику)
+2
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Dimario
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
Прокричал у себя в голове голосом Сухорукова)))
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войд
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Если его не будет в Реале, то от этого прежде всего проиграет сам Реал, поскольку такого форварда найти - нужно постараться. О Лиге чемпионов вы будете только мечтать.
Реал с 14 кубками будет мечтать о ЛЧ
А Псж с 0лч и токсичным бегунком каждый год их берет😆
🤡
+2
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