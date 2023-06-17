8 комментариев

«МЮ» продолжает чистку ведомости из-за ФФП. Осталось еще 85 млн – кто на выход?
В прошлом сезоне сократил на 60.
Перед финалом Лиги чемпионов мы проверяли, тратит ли «Манчестер Сити» Гвардиолы на трансферы и зарплаты больше остальных – одним из главных героев там был сосед по городу: «Юнайтед» худшие по расходам и вторые по тратам на зарплату.
Раздутая платежка пугает не только в сравнении с конкурентами по АПЛ – УЕФА ввел потолок на зарплаты и трансферы: 90% в сезоне-2023/24, 80% – 2024/25 и 70% – с 2025/26 года.
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«МЮ» максимально близок к потолку: в сезоне-2020/21 тратил на состав 88%, в 2021/22 тоже больше 80%. Новое руководство и Эрик тен Хаг работают над исправлением ситуации – «МЮ» активно чистит платежку: в прошлом сезоне сократили на 60 млн фунтов за счет урезания лидеров и ухода Погба и компании, в этом рассчитывают на уход самых высокооплачиваемых игроков.
Криштиану уже ушел, на очереди Де Хеа (отказывается подписывать контракт с меньшей ЗП), Марсьяль и Магуайр (не устраивают тренера).
• Цветом выделены игроки, которые точно уйдут – хотя с Марсьялем будет тяжело.
• Давид Де Хеа – 11-й в топе зарплат пяти лучших лиг Европы и самый зарабатывающий вратарь. При этом играет точно не на 19,5 млн фунтов в год.
• Марсель Забитцер тоже в этом топе, хотя сыграл только часть сезона. Но «Юнайтед» не выкупит австрийца – платежке станет легче.
Но и это не все: клуб планирует распродажу.
• С Криштиану Роналду эта цифра стремится к 100 млн – португалец ушел в ноябре и освободил приличный кусок своей зп (27 млн фунтов в год).
• Также уйдут Забитцер, Батленд и Вегорст, на зарплаты которых потратили около 7 млн за полгода.
• Есть еще Энтони Эланга: швед получает всего 200 тысяч фунтов, но трансфер принесет клубу 10-15 млн.
• Большинство уходящих никак не повлияют на глубину состава.
Очевидно, избавиться от всех не выйдет. Но выглядит как путь к оздоровлению.
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Фото: globallookpress.com/Mark Cosgrove
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