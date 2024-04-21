Игроки «МЮ» всегда недовольны тренерами – их тактикой, критикой, тренировками. Это длится уже 11 лет

33 несчастья доказательства.

В «Манчестер Юнайтед» неспокойно. Команда выиграла только один из семи последних матчей АПЛ и рискует пропустить вперед «Челси». На фоне плохих результатов будущее Эрика тен Хага выглядит все мрачнее. Надежные инсайдеры (Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн) сообщают – Рэтклифф и INEOS еще не приняли решение, но будут оценивать Эрика в том числе по результатам на финише сезона АПЛ.

Помимо проблем на поле Тен Хаг то и дело сталкивается с недовольствами команды. После матча с «Борнмутом», объясняя раннюю замену Гарначо, Эрик сказал, что команде «нужно было починить правый фланг, добавить энергии и качества».

В ответ 19-летний аргентинец лайкнул пост, в котором говорилось, что Тен Хаг «бросил его под автобус» и «выставил главной проблемой».

Волнения внутри клуба преследуют Эрика весь сезон – в медиа постоянно попадают инсайды о недовольстве тактикой, тренировками, выбором игроков и даже характером самого Тен Хага. Впрочем, недовольства состава стали частью ДНК «МЮ» после ухода сэра Алекса. Через это прошел каждый тренер «Ман Юнайтед»

Мойес не справился со звездами, заставлял слишком много бегать и запретил фастфуд

Ван Гал был слишком суровым и не давал свободы

Моуринью воевал со звездами, был слишком конфликтным и недостаточно смелым в тактике

Сульшера обвиняли в фаворитизме и «слишком британских» тренировках

Рангник публично критиковал игроков и слишком много кричал

Тен Хаг – жесткий, но не харизматичный. А еще заставляет много бегать

Если систематизировать недовольства игроков «МЮ», можно выделить три ключевых триггера.

● Тактика. Она было недостаточно свободной, недостаточно атакующей, слишком кавалерийской и излишне сложной.

● Тренировки. Тут выделился Жозе Моуринью (был слишком отстраненным), но всех остальных тренеров вот уже 11 лет критикуют за слишком тяжелые нагрузки и обилие бега. Чуть реже – за их неактуальность и простоту.

● Публичная критика. Игроки «МЮ» всегда болезненно воспринимают что-то кроме похвалы в медиа. Кто-то из тренеров избегает критики для сохранения хрупкого баланса, а кто-то наоборот окончательно его рушит, говоря все как есть.

Возможному сменщику Тен Хага в «МЮ» явно будет нелегко – кажется, угодить этим футболистам гораздо сложнее, чем обыграть Пепа и Артету.

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