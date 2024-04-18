Ковачич – очень странный выбор Пепа в серии пенальти. А Кепа – скрытый герой «Мадрида»

Детали драмы.

«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» по пенальти и остался без полуфинала ЛЧ. В послематчевой серии было много мелких деталей, которые приблизили победу «Мадрида».

Возможно, ключевым просчетом «Сити» было решение включить Ковачича в пятерку первых бьющих.

● Перед серией вратарь мадридцев Андрей Лунин общался с Кепой. Видимо, не зря. Испанец не только спец в послематчевых ударах , но и играл с Ковачичем за «Челси» (оба пришли в 2018-м). Во время их совместной карьеры в Лондоне серии пенальти были обыденностью (сразу десять!), они наверняка отрабатывали это на тренировках. У Кепы сформировалось вполне четкое представление о том, как бьет Ковачич.

● То же самое можно сказать про Рюдигера – с ним Матео (как и с Кепой) вместе играл за «Челси». Причем это действительно сработало – по крайней мере визуально. Перед ударом немец показал Лунину, в какой угол ударит Ковачич . Нельзя утверждать, что Андрей это увидел и прыгнул по подсказке, но Рюдигер оказался прав – Ковачич пробил в левый угол. Сам Лунин после матча подчеркнул, что знал, куда пойдет мяч.

● Еще одна возможная подсказка Кепы – удар Бернарду Силвы по центру ворот. Он сам пропустил такой же в 2019-м. А португалец впервые не забил в серии пенальти за «Сити» – до матча с «Реалом» было два точных удара. The Athletic тоже предполагает, что идея остаться по центру принадлежит Кепе.

● Влияние футболистов подтвердил и Давиде Анчелотти, сын и ассистент Карло: «Мы консультировались с пенальтистами вместе с отцом. Благодаря помощи Кепы и разговорам с игроками некоторые позиции [бьющих] были изменены».

● Еще один знаток ударов Ковачича – Лука Модрич, который играет с ним в сборной. С 2018-го у хорватов было сразу пять серий пенальти. Четыре на чемпионатах мира и одна в Лиге наций. Ковачич бил только раз – его удар потащил Игорь Акинфеев, больше Матео в послематчевых сериях за Хорватию к точке не подходил.

● Может, Ковачич круто бил в сериях за «Челси»? И тут мимо! С 2018-го (год прихода в клуб) лондонцы впутывались в послематчевые серии десять раз. Хорват не бил ни разу! Да, в некоторых играх его меняли раньше, но даже если Матео оставался на поле, бить он не шел.

А еще Ковачич никогда в карьере не бил пенальти с игры . Гвардиола и его тренерский штаб отправили в послематчевую серию человека с крайне сомнительной репутацией пенальтиста – он не бил их в основное время, его почти всегда не выбирали бьющим в серию. Первым за долгое время был сам Гвардиола: у него Ковачич бил в серии против «Севильи» и забил – впервые в карьере (в рамках послематчевых серий). Это можно расценивать как подгон решения под ответ: если бы Матео забил, вопросов бы не возникло. Но промах не выглядит случайным и имеет достаточно объяснений .

Были ли у Пепа варианты надежнее? Не факт, но на поле оставались опытные Родри, Уокер, Диаш и Стоунз. Оптимальным выбором выглядели Холанд и Де Брюйне, но оба ранее попросили у Гвардиолы замену из-за усталости.

У Родри в карьере 3/3 забитых с игры (два пенальти оформил в ворота сборной Бразилии в марте этого года). Есть оговорка в виде незабитого в серии «Арсеналу» летом-2023, но это все еще более надежная опция, чем совсем неопытный в пенальти Ковачич. Да и Стоунз мог бы справиться не хуже!

Зато пенальти наконец-то пробил Эдерсон

Для многих это стало неожиданностью, но бразилец шел к удару с точки почти пять лет.

Все началось в 2018-м. В матче с «Суонси» «Сити» заработал пенальти при счете 4:1 – болельщики требовали, чтобы бил Эдерсон. Готов был и сам бразилец. Пеп не разрешил, а после игры объяснил: «Во-первых, он вратарь, а у нас уже есть игроки, которые исполняют пенальти. Во-вторых, к соперникам следует относиться с большим уважением.

Это могло бы произойти в товарищеском матче или в серии пенальти, но в официальном матче я пока что не собираюсь этого делать». В 2019-м Гвардиола рассказывал о скиллах бразильца. «Эдерсон – лучший. Поверьте, он лучший игрок, кто может пробить пенальти. Он хладнокровен, спокоен, так что он мог бы делать это».

К вопросу вернулись через год, когда у «Сити» были огромные проблемы с реализацией (3/6 забитых ударов в сезоне-2020/21). Тогда Гвардиола сказал в интервью: «Нельзя не забивать пенальти в столь важные моменты, и неважно, кто исполняет. Придется подумать над тем, что, возможно, Эдерсон будет бить в следующий раз». В феврале 2021-го Эдерсон рванул в штрафную «Тоттенхэма», чтобы исполнить заработанный пенальти при счете 0:0. Бернарду остановил голкипера, удар с точки реализовал Родри. Шанс предоставился только спустя три года – бразилец не подвел. Жаль, гола и сэйва в серии все ему равно не хватило.

Как выбирал бьющих «Реал» – объясняет Анчелотти-младший

«Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд [Беллингем] – хороший исполнитель пенальти, Лука [Модрич] – хороший исполнитель, Лукас [Васкес] – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио [Рюдигер] – игрок с яйцами.

Федерико [Вальверде] должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб», – сказал Давиде Анчелотти.

Карло Анчелотти же добавил, что был еще один игрок, который просил не ставить его бить пенальти – Эдер Милитао. Бразилец объяснил это тем, что Эдерсон слишком хорошо его знает и может прочесть его намерения.

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Фото: IMAGO/Conor Molloy/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Naomi Baker