«Реал» берет все серии пенальти уже 12 лет. А у «Сити» как раз проблемы
Было предсказуемо.
Безумный четвертьфинал «Реала» и «Ман Сити» не мог закончиться без драмы – последнего полуфиналиста определяли в серии пенальти. Несмотря на промах Луки Модрича, «Реал» победил – идеально пробили остальные (Джуд, Васкес, Начо, Рюдигер), шикарно сыграл Андрей Лунин, взявший удары Бернарду и Ковачича.
И какая разница, что у «Сити» в игре было большое преимущество по владению и ударам. Если серия пенальти, выиграет «Реал» – это же понятно.
Забрали все послематчевые серии с 2012-го.
● Последнее поражение «Реала» в серии пенальти – тот самый матч на «Бернабеу». Мануэль Нойер потащил удары Криштиану Роналду и Кака, но Икер Касильяс вернул «Реал» в игру сэйвами после ударов Тони Крооса и Филиппа Лама. Шансы на полуфинал заруинил Серхио Рамос, ударивший куда-то на окраину Мадрида.
● В финале ЛЧ-2015/15 «Реалу» помогли промахи «Атлетико», а в трех следующих как минимум один удар отбивали голкиперы.
У «Ман Сити» все наоборот – последние серии пенальти чаще не удаются.
● Сэйв Эдерсона после удара Луки Модрича – первый для вратарей «Сити» за пять лет. Предыдущим кипером «Сити», отражавшим пенальти в серии, был Клаудио Браво.
● В сезоне-2023/24 у «Ман Сити» было уже три серии пенальти, победили только «Севилью» в Суперкубке УЕФА.
● После прихода Пепа «Сити» выиграл пять серий подряд (четыре в Кубке лиги, одну в Суперкубке Англии). А потом что-то сломалось – только одна победа в четырех последних.
Так и отдали полуфинал ЛЧ – уже нет шансов защитить титул.
Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!
Фото: East News/Darren Staples / AFP
Но зато как после этого в пенках решать стали👏
Upd.
Как и сегодня смазал один, в котором я был уверен на 200%
По факту - у Реала их было аж 4(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Ну офигеть, мастера серий прям, ага.