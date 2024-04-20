Где был бы «Челси» без голевых действий Палмера? Ооочень низко
«Челси» идет на девятом месте, но есть шанс на еврокубки − спасибо Коулу Палмеру, который перешел летом из «Манчестер Сити». Молодой англичанин делит первое место в лиге по голам (20 − как и у Холанда) и результативным действиям в целом (29 − вместе с Уоткинсом).
Давайте еще раз зафиксируем: Палмер создал 29 голов «Челси» (забил сам или ассистировал партнерам) − это почти половина всех мячей команды Почеттино в лиге (61). А ведь Коул перешел в «Челси» только перед четвертым туром!
А где был бы «Челси» без голов и ассистов Палмера? Сначала − актуальная таблица АПЛ.
Теперь мы вычтем очки, которые клуб заработал благодаря действиям Палмера. Как это посчитать? Объясним на примерах.
«Челси» уничтожил «Эвертон» 6:0, из которых на счету Палмера четыре гола. Но и без его мячей команда бы выиграла. А вот против «МЮ» (4:3) 21-летний англичанин перевернул игру: без его хет-трика «Челси» проиграл бы 1:3 − то есть потерял 3 очка.
Конечно, алгоритм не идеален: пенальти бил бы кто-то другой (хотя у Палмера 9 из 9), а в футболе Почеттино нашлось кому реализовывать моменты (но это не точно). Но наша задача − исключительно подсветить важность Палмера для «Челси».
И вот где «Челси» был бы без голов и ассистов Палмера.
Палмер вытягивает и в кубках.
● В Кубке лиги отдал ассист на единственный гол «Брайтону».
● В Кубке Англии оформил 1+1 против «Лестера» − «Челси» выиграл 4:2.
«Был ли де Брюйне так же хорош, забивал по 20 голов в АПЛ в его возрасте? Не говорю, что Коул станет лучше Кевина, но у него есть все.
Мы не знаем, продолжит ли он карьеру в «Челси», но сейчас это идеальное место для Палмера. Некоторые люди ломаются под таким давлением, а некоторые просто расцветают – он как раз из последних», – радуется экс-игрок «Челси» Пэт Невин.
Впереди у «Челси» тяжелейший отрезок сезона. Но и Палмер набрал космическую форму. Представьте, что было бы без него.
Фото: IMAGO/COLORSPORT/DANIEL BEARHAM, IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press
Сити без Родри ни одного матча не выиграл бы тоже, по вашему?
Сомнительная аналитика конечно.
Вычеркните 20 голов Холанда и скажите, что Сити тогда был бы на 4-5 месте.
Вычеркните Родри и скажите, что ничего не поменялось, ибо он почти ничего не забил.
Вместо этих голов были бы другие, которые бы забили другие игроки. Категорически некорректное сравнение.
Так что тут всё взаимно, Челси дал ему возможность раскрыться, предоставив много игрового времени.
Но отрицать колоссальный вклад Палмера в победы нельзя при всём желании.
в сити возможно был бы игроком ротации и даже близко не показал бы такой игры.
а в челси у него по факту полный карт-бланш, творит и созидает по полной. надеюсь нкунку перестанет травмироваться и создаст с ним топовую связку атакующих игроков. а там гляди может челси и приличного напа подпишет