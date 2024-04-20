Где был бы «Челси» без голевых действий Палмера? Ооочень низко

«Челси» идет на девятом месте, но есть шанс на еврокубки − спасибо Коулу Палмеру, который перешел летом из «Манчестер Сити». Молодой англичанин делит первое место в лиге по голам (20 − как и у Холанда) и результативным действиям в целом (29 − вместе с Уоткинсом).

Давайте еще раз зафиксируем: Палмер создал 29 голов «Челси» (забил сам или ассистировал партнерам) − это почти половина всех мячей команды Почеттино в лиге (61). А ведь Коул перешел в «Челси» только перед четвертым туром!

А где был бы «Челси» без голов и ассистов Палмера? Сначала − актуальная таблица АПЛ.

Теперь мы вычтем очки, которые клуб заработал благодаря действиям Палмера. Как это посчитать? Объясним на примерах.

«Челси» уничтожил «Эвертон» 6:0, из которых на счету Палмера четыре гола. Но и без его мячей команда бы выиграла. А вот против «МЮ» (4:3) 21-летний англичанин перевернул игру: без его хет-трика «Челси» проиграл бы 1:3 − то есть потерял 3 очка.

Конечно, алгоритм не идеален: пенальти бил бы кто-то другой (хотя у Палмера 9 из 9), а в футболе Почеттино нашлось кому реализовывать моменты (но это не точно). Но наша задача − исключительно подсветить важность Палмера для «Челси».

И вот где «Челси» был бы без голов и ассистов Палмера.

Палмер вытягивает и в кубках.

● В Кубке лиги отдал ассист на единственный гол «Брайтону».

● В Кубке Англии оформил 1+1 против «Лестера» − «Челси» выиграл 4:2.

«Был ли де Брюйне так же хорош, забивал по 20 голов в АПЛ в его возрасте? Не говорю, что Коул станет лучше Кевина, но у него есть все.

Мы не знаем, продолжит ли он карьеру в «Челси», но сейчас это идеальное место для Палмера. Некоторые люди ломаются под таким давлением, а некоторые просто расцветают – он как раз из последних», – радуется экс-игрок «Челси» Пэт Невин.

Впереди у «Челси» тяжелейший отрезок сезона. Но и Палмер набрал космическую форму. Представьте, что было бы без него.

Фото: IMAGO/COLORSPORT/DANIEL BEARHAM, IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press