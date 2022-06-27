Рассказываем о новых правилах.

Как и планировалось, УЕФА со следующего сезона вводит новые финансовые правила. Весной мы в общих чертах объясняли, что изменится, сейчас известна конкретика. Одно из лучших медиа о футбольной экономике SwissRamble сформулировало суть перемен понятным языком. Пересказываем.

• Финансового фэйр-плей больше нет. Новое название норм – «Правила финансовой устойчивости». И это не случайно, УЕФА признает, что прежние нормы не могли повлиять на честность игры в полной мере, новые тоже не смогут. «Конкурентный дисбаланс не может быть устранен только финансовыми правилами. Эту проблему необходимо решать в комплексе с другими мерами. Именно поэтому мы изменили название. Название «честная игра» было истолковано как создание равных условий», – пояснил директор УЕФА Андреа Траверсо.

• Теперь максимальные убытки за трехлетний период 90 млн евро, а не 30, как было раньше. Формально лимит удвоен только в два раза – до 60 млн евро, если сумма, превышающая 5 млн евро, покрывается вкладом владельца в акционерный капитал («ПСЖ» и «Сити» это сделают с удовольствием). Но если клуб в хорошем финансовом состоянии, то ему разрешено влезть в минус еще на 30 млн за три года.

Но! Теперь при подсчете убытка включаются расходы на инфраструктуру, молодежный и женский футбол. Раньше они были вне отчета.

• УЕФА никак не накажет за долги (даже миллиардные, как у «Барсы», «Челси» и «Тоттенхэма» в 2021-м) при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности. Хотя новые правила поощряют инвестиции владельцев в акционерный капитал, а не займы клубу.

• Главный критерий новых правил: теперь клубам разрешено тратить на зарплаты, трансферы и вознаграждения агентов только 70% от доходов (плюс прибыль от продаж игроков). Это правило касается участников еврокубков с зарплатной ведомостью более 30 млн. УЕФА понимает, что топ-клубам (привет, «Барса»!) будет невероятно тяжело вписаться в лимит, поэтому потолок введут постепенно: 90% в сезоне-2023/24 году, 80% – 2024/25 году и 70% – только с 2025/26 года. Под зарплаты попадают только расходы на мужской состав, тренера, а также бонусы и разнообразные компенсации при увольнении. Как правило это около 90% от общего зарплатного фонда клубов.

Кстати, показатель в 70% был и в прежней версии правил, но превышение было лишь основанием для дополнительной проверки и не приводило сразу к наказанию.

Напомним, трансферные расходы учитываются не единовременно, а с учетом амортизации. То есть как бы размазываются на весь срок действия контракта игрока. Например, если игрока купили за 100 млн и подписали контракт на 5 лет, то ежегодно он обойдется клубу в 20 млн – так фиксируется в отчетности. А если его продадут через год за 90 млн, то получается, что клуб в плюсе на 10 млн, а не в минусе, как это будет при упрощенных подсчетах. Ведь на момент продажи футболист стоил уже 80 млн. Формула такая: 90 (стоимость продажи) – (100 – 20).

При этом продажи игроков попадают в ведомость одномоментно. То есть одной дорогой сделкой можно существенно поправить дела клуба.

• Проблема несоответствия налоговых ставок в разных странах не решена. Таким образом, французские клубы с их повышенными налогами (по сравнению с другими странами топ-5) продолжат страдать.

• Санкции за несоблюдения 70-процентных расходов – зависят от серьезности нарушения и количества прыжков за потолок в 4-летний период. До 10% сверх лимита = штраф в размере от 10 до 25% от суммы, вышедшей за ограничения. А если более 30%, то штраф от 75 до 100%.

А если бы правила уже работали?

И здесь нам снова помогут подсчеты SwissRamble.

Пока есть данные только за сезон-2020/21, который проводился в пандемию. Стоит учитывать, что коммерческие доходы клубов заметно снизились, тогда как расходы на зарплаты и трансферы остались теми же.

• Только два топ-клуба вписались в 70% – «Бавария» (63%) и «Реал» (65%).

• Три превысили 100% – «Барселона» (109%), «Интер» (104%), «ПСЖ» (102%).

• У «Арсенала» и «Челси» превышение 90%.

• У «МЮ», «Милана» и «Ювентуса» более 80%.

• У «Атлетико», «Сити», «Ливерпуля», «Боруссии» и «Тоттенхэма» более 70%.

• А если брать сезон-2018/19, который не затронула пандемия, то всего четыре клуба вышли за 70% – «Милан» (99%), «Челси» (85%), «Ювентус» (72%) и «Ман Сити» (71%).

Вообще на этот показатель очень влияет сумма внутреннего ТВ-контракта. Например, клубы АПЛ в среднем в сезоне-2020/21 тратили на зарплаты и трансферы 80% от прибыли, тогда как в Испании – 84%, в Италии – 92%, а во Франции – вообще 102% (помним их ТВ-сложности из-за пандемии). Лучший средний показатель в Германии – 68%. Бундеслига уже готова к новым правилам.

Но есть риск, что прослойка между богатыми и бедными будет еще толще

Чтобы это понять, достаточно одной картинки. Вот сколько клубы АПЛ могли бы себе позволить на трансферы и зарплаты, если бы правила действовали в сезоне-2018/19. Разница между топ-6 и остальными – колоссальна!

А еще нужно помнить, что проблема оценки спонсорских сделок «на рыночность», кажется, пока не решена. Раньше этим с удовольствием пользовались «Ман Сити» и «ПСЖ» – подписывали контракты с дружественными компаниями по завышенным ценам. Теперь правила расширены – УЕФА будет проверять каждую транзакцию (а не только те, в которые вовлечены участники сделки), но пока это звучит как-то неубедительно.

Как и говорит УЕФА, новые правила не сократят разрыв между богатыми и бедными, они лишь спасут топ-клубы от глубоких долгов и неразумных трансферных трат. Хорошо, что теперь это признают открыто.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Sebastien Muylaert, Alexander Hassenstein