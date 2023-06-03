28 комментариев

Считаем чужие деньги.

«Манчестер Сити» взял очередное чемпионство в Премьер-лиге – пятое за 7 лет работы Пепа Гвардиолы. Каждый трофей испанца сопровождается едкими замечаниями про «покупку титула». Такие посылы легко найти и в комментариях Sports.ru, и у коллег Пепа.

В 2019-м Юрген Клопп поздравлял «Сити» вот так: «До тех пор, пока у них есть финансовая мощь, никому не будет с ними легко ».

А вот самый заплюсованный комментарий под текстом о ротации как основе успеха «Сити»: «При всем уважении к Пепу у него на лавке сидят люди, купленные за приличные суммы. Понятно, что в таком случае ротацию состава производить намного проще ».

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано отбивается:

«Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» инвестировали больше. Слова, что мы вкладываем много денег и поэтому побеждаем, – ложь. Вы должны посмотреть на инвестиции в игроков в Англии за последние несколько лет, и мы никогда не были первыми. В Англии всегда есть клубы, которые инвестируют больше, чем мы».

Перед финалом ЛЧ-2021 Павел Тихонов уже сравнивал эффективность вложений «Сити» с клубами Суперлиги (помните такой турнир?).

Давайте проверим еще раз – только теперь сосредоточимся на Big Six АПЛ как самой мощной финансовой прослойке.

•‎ расходы на трансферы и прибыль – спасибо Transfermarkt;

•‎ данные по зарплатам – финансовые отчетности + Capology для сезона-2022/23 (объясним чуть ниже);

• солидный период Пепа в «Сити» (7 лет) – можно будет отсечь случайность и выявить тенденции.

Поехали!

Траты на трансферы: «Сити» только второй

•‎ За период работы Гвардиолы «Манчестер Сити» только два сезона лидировал в АПЛ по расходам на трансферы: тогда закупился на почти полмиллиарда фунтов.

•‎ В этом сезоне «Сити» девятый по трансферным расходам в АПЛ – из Big Six меньше потратил только «Ливерпуль».

•‎ Команда Клоппа тратит меньше всех и в Big Six – если плюсануть «Тоттенхэму» обязательства по выкупу Педро Порро (+39 млн фунтов).

Окей, с трансферами понятно — команде-чемпиону и не нужно тратить каждый раз по 300 миллионов, а у конкурентов постоянные перестройки под новых тренеров. Но наверняка в зарплатной ведомости невероятный отрыв!

Траты на зарплаты: «Сити» лидирует, но конкуренты подбираются

Важнейшая составляющая финансовой мощи клубов, ведь на зарплаты тратят больше, чем на трансферы.

Для корректного сравнения необходимы свежие данные за этот сезон (привет, Эрлинг Холанд!), но официальные отчетности опубликуют минимум через полгода. Как же быть? Пришлось пойти на трюк.

•‎ У нас есть официальные финансовые отчетности за сезон-2021/22. Это основа.

• Из нее мы вычитаем зарплату всех ушедших (данные Capology – это медиа что-то вроде Transfermarkt, но только про зарплаты) и плюсуем ЗП всех пришедших (тоже данные Capology). В теории получаем что-то вразумительное (цифры по сезону действительно не выбились из общей тенденции).

Безусловно, методика неидеальна: Capology ведет свои базы по инсайдам и собственным алгоритмам (при расчете ориентировочной зарплаты учитывают более 20 параметров), не считает бонусы и не учитывает резкие снижения зарплаты – например, «МЮ» сократил базовую ставку игроков после невыхода в ЛЧ по итогам прошлого сезона.

Но для выявления трендов – сойдет.

•‎ Вот ты и попался, «Ман Сити»! Команда Гвардиолы лидирует в тратах на зарплаты за 7 лет.

• Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд входят в десятку самых высокооплачиваемых футболистов в топ-лигах.

• Только лидирует «Сити» без отрыва – «Ман Юнайтед» в шаге, «Ливерпуль» и «Челси» тоже рядом. Без ухода Роналду «МЮ» был бы еще ближе – португальцу платили около 27 млн фунтов в год.

• Обратили внимание на проценты в таблице? Это рост платежки относительно сезона-2016/17. И тут лидирует «Ливерпуль» – очевидно, что стартовая точка ниже, но в сезоне-2022/23 команда максимально приблизилась (376 млн фунтов зарплатного фонда) к «Сити» (392) и «МЮ» (379).

• «Арсенал» сократил платежку относительно 2016-го! Потому что на каждый приход Жезуса есть уход Обамеянга и Ляказетта.

Что же там в сумме? Держите рейтинг денежных мешков

Расходы на трансферы+зарплаты – вполне справедливая метрика для оценки финансовой мощи клуба.

•‎ «Челси» очевидный лидер благодаря отрыву в трансферных расходах. «Сити» второй, «Юнайтед» рядом.

•‎ «Ливерпуль» только четвертый – при этом стабильнее других навязывает конкуренцию «Сити». Браво, Клопп!

Но клубы ведь и зарабатывают на трансферах. И это мы тоже учтем

Но в это же время «Челси» и «Ман Сити» активно продавали игроков – на 700 и 500 млн фунтов соответственно. Нельзя это не учитывать в рейтинге.

•‎ «Ман Сити» все еще второй, но лидер поменялся. За 7 лет «МЮ» потратил больше миллиарда фунтов, а продал – всего на 200 млн. Ну вы и так все знаете про спортивный менеджмент «Юнайтед».

Ответ на главный вопрос: сколько каждый клуб платит за победы?

Сначала взглянем на очки Big Six с 2016-го.

Теперь поделим общие траты (трансферы+зарплаты-доходы от продаж) на сумму набранных очков в АПЛ. Так мы узнаем стоимость каждой пункта в денежном выражении.

Итак, таблица – клубы, которые тратят на победы меньше всего, вверху.

•‎ «Сити» – четвертый: 1 очко в таблице стоит 4,6 млн фунтов. Но до первого места команде Пепа ближе, чем до последнего.

•‎ «Тоттенхэм» тратит меньше всех, при этом 4 раза из 7 сезонов попадал в ЛЧ (в этом году шансов уже нет). Например, у «МЮ» 3 попадания в главный еврокубок через чемпионат (хотя в этом сезоне почти закрыли задачу) – еще одно Моуринью оформил через победу в Лиге Европы.

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Очевидно, «Ман Сити» сильно помогает финансовая мощь, как назвал ее Юрген Клопп. Но успех клуба – не только деньги: в лиге (и городе) есть минимум один клуб, который тратит больше, но добивается гораздо меньшего.

Проверим еще через пару лет?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan