28 комментариев

Буря в стакане
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У «Сити» Пепа 5 титулов АПЛ – и обвинения, что они «покупают» победы. Это так?

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Считаем чужие деньги.

«Манчестер Сити» взял очередное чемпионство в Премьер-лиге – пятое за 7 лет работы Пепа Гвардиолы. Каждый трофей испанца сопровождается едкими замечаниями про «покупку титула». Такие посылы легко найти и в комментариях Sports.ru, и у коллег Пепа.

В 2019-м Юрген Клопп поздравлял «Сити» вот так: «До тех пор, пока у них есть финансовая мощь, никому не будет с ними легко».

А вот самый заплюсованный комментарий под текстом о ротации как основе успеха «Сити»: «При всем уважении к Пепу у него на лавке сидят люди, купленные за приличные суммы. Понятно, что в таком случае ротацию состава производить намного проще».

Ротация – основа успеха «Сити». Пеп расширяет состав не только трансферами

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано отбивается:

«Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» инвестировали больше. Слова, что мы вкладываем много денег и поэтому побеждаем, – ложь. Вы должны посмотреть на инвестиции в игроков в Англии за последние несколько лет, и мы никогда не были первыми. В Англии всегда есть клубы, которые инвестируют больше, чем мы».

Перед финалом ЛЧ-2021 Павел Тихонов уже сравнивал эффективность вложений «Сити» с клубами Суперлиги (помните такой турнир?). 

Давайте проверим еще раз – только теперь сосредоточимся на Big Six АПЛ как самой мощной финансовой прослойке.

•‎ расходы на трансферы и прибыль – спасибо Transfermarkt;

•‎ данные по зарплатам – финансовые отчетности + Capology для сезона-2022/23 (объясним чуть ниже);

• солидный период Пепа в «Сити» (7 лет) – можно будет отсечь случайность и выявить тенденции.

Поехали!

Траты на трансферы: «Сити» только второй

•‎ За период работы Гвардиолы «Манчестер Сити» только два сезона лидировал в АПЛ по расходам на трансферы: тогда закупился на почти полмиллиарда фунтов.

•‎ В этом сезоне «Сити» девятый по трансферным расходам в АПЛ – из Big Six меньше потратил только «Ливерпуль».

•‎ Команда Клоппа тратит меньше всех и в Big Six – если плюсануть «Тоттенхэму» обязательства по выкупу Педро Порро (+39 млн фунтов).

Окей, с трансферами понятно — команде-чемпиону и не нужно тратить каждый раз по 300 миллионов, а у конкурентов постоянные перестройки под новых тренеров. Но наверняка в зарплатной ведомости невероятный отрыв!

Траты на зарплаты: «Сити» лидирует, но конкуренты подбираются

Важнейшая составляющая финансовой мощи клубов, ведь на зарплаты тратят больше, чем на трансферы.

Для корректного сравнения необходимы свежие данные за этот сезон (привет, Эрлинг Холанд!), но официальные отчетности опубликуют минимум через полгода. Как же быть? Пришлось пойти на трюк.

•‎ У нас есть официальные финансовые отчетности за сезон-2021/22. Это основа.

• Из нее мы вычитаем зарплату всех ушедших (данные Capology – это медиа что-то вроде Transfermarkt, но только про зарплаты) и плюсуем ЗП всех пришедших (тоже данные Capology). В теории получаем что-то вразумительное (цифры по сезону действительно не выбились из общей тенденции).

Безусловно, методика неидеальна: Capology ведет свои базы по инсайдам и собственным алгоритмам (при расчете ориентировочной зарплаты учитывают более 20 параметров), не считает бонусы и не учитывает резкие снижения зарплаты – например, «МЮ» сократил базовую ставку игроков после невыхода в ЛЧ по итогам прошлого сезона.

Но для выявления трендов – сойдет.

•‎ Вот ты и попался, «Ман Сити»! Команда Гвардиолы лидирует в тратах на зарплаты за 7 лет.

• Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд входят в десятку самых высокооплачиваемых футболистов в топ-лигах.

Рейтинг зарплат в топ-лигах. Мбаппе, Месси и Неймар – три лидера, из АПЛ в десятке только КДБ и Холанд

• Только лидирует «Сити» без отрыва – «Ман Юнайтед» в шаге, «Ливерпуль» и «Челси» тоже рядом. Без ухода Роналду «МЮ» был бы еще ближе – португальцу платили около 27 млн фунтов в год.

• Обратили внимание на проценты в таблице? Это рост платежки относительно сезона-2016/17. И тут лидирует «Ливерпуль» – очевидно, что стартовая точка ниже, но в сезоне-2022/23 команда максимально приблизилась (376 млн фунтов зарплатного фонда) к «Сити» (392) и «МЮ» (379).

• «Арсенал» сократил платежку относительно 2016-го! Потому что на каждый приход Жезуса есть уход Обамеянга и Ляказетта.

Что же там в сумме? Держите рейтинг денежных мешков

Расходы на трансферы+зарплаты – вполне справедливая метрика для оценки финансовой мощи клуба.

•‎ «Челси» очевидный лидер благодаря отрыву в трансферных расходах. «Сити» второй, «Юнайтед» рядом.

•‎ «Ливерпуль» только четвертый – при этом стабильнее других навязывает конкуренцию «Сити». Браво, Клопп!

Но клубы ведь и зарабатывают на трансферах. И это мы тоже учтем

Но в это же время «Челси» и «Ман Сити» активно продавали игроков – на 700 и 500 млн фунтов соответственно. Нельзя это не учитывать в рейтинге.

•‎ «Ман Сити» все еще второй, но лидер поменялся. За 7 лет «МЮ» потратил больше миллиарда фунтов, а продал – всего на 200 млн. Ну вы и так все знаете про спортивный менеджмент «Юнайтед».

Ответ на главный вопрос: сколько каждый клуб платит за победы?

Сначала взглянем на очки Big Six с 2016-го.

Теперь поделим общие траты (трансферы+зарплаты-доходы от продаж) на сумму набранных очков в АПЛ. Так мы узнаем стоимость каждой пункта в денежном выражении.

Итак, таблица – клубы, которые тратят на победы меньше всего, вверху.

•‎ «Сити» – четвертый: 1 очко в таблице стоит 4,6 млн фунтов. Но до первого места команде Пепа ближе, чем до последнего.

•‎ «Тоттенхэм» тратит меньше всех, при этом 4 раза из 7 сезонов попадал в ЛЧ (в этом году шансов уже нет). Например, у «МЮ» 3 попадания в главный еврокубок через чемпионат (хотя в этом сезоне почти закрыли задачу) – еще одно Моуринью оформил через победу в Лиге Европы.

***

Очевидно, «Ман Сити» сильно помогает финансовая мощь, как назвал ее Юрген Клопп. Но успех клуба – не только деньги: в лиге (и городе) есть минимум один клуб, который тратит больше, но добивается гораздо меньшего.

Проверим еще через пару лет?

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Величие «Сити» Пепа. Такой гегемонии в АПЛ не было со времен «МЮ» 90-х

С кем Пеп соревнуется в вечности: почти догнал Фергюсона по чемпионствам и обойдет Луческу, если выиграет требл

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

28 комментариев

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Эксперт Спортс
То что Сити стал топом это во многом благодаря Пепу. Ему нужны деньги, он умеет ими распоряжаться. Так что шейхи молодцы что доверились ему. Посмотрите на ПСЖ, кучка звёзд с огромными зп которые играют не за клуб а ради бабла(не всегда).
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Кирилл Новокщенов
Стал уважать второе место Арсенала еще больше. Понятно, что там отчасти эффект молодежи, которая еще получит свои огромные контракты, но все равно работа Артеты впечатляет.

И, кажется, пора уже добавлять к сравнениям Ньюкасл!
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Иван Петров
Ответ Эксперт Спортс
То что Сити стал топом это во многом благодаря Пепу. Ему нужны деньги, он умеет ими распоряжаться. Так что шейхи молодцы что доверились ему. Посмотрите на ПСЖ, кучка звёзд с огромными зп которые играют не за клуб а ради бабла(не всегда).
Сити до Пепа выигрывали чемпионство.
+10
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MaxB
Если уж сравнивать с Клоппом, стоит вспомнить, какие команды у них были в 16 году: топовый состав, постоянно борющийся за чемпионство, у Сити и руины Ливерпуля с Джордоном Айбом в составе. И после этого уже будет корректно плюсовать расходы за 7 лет - там пропасть получается
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che_guevara
Слабо посчитать количество фиктивных спонсоров у большой шестёрки? Или это рушит красививую легенду о том, что Сити зарабатывать умеет?
+11
-5
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nyshtyak
Хехе. Как тактично умолчал автор статьи о скандалах с доплатами зарплат и подъёмных мимо отчётности в Сити. Сколько там у Сане было зарплаты по отчётности vs по договору с шейхами? 12 vs 17 млн фунтов?
+6
-1
+5
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Иван Петров
Есть же инфа про скрытые выплаты Сити и финансирование арабскими компаниями, чтобы обойти фейрплей. В идеальном мире Сити давно был бы в чемпионшипе, а не боролся бы за трофеи.
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Любезный Коссутий
то, что Пеп грамотно пользуется финансовой базой, полученной не совсем легальным путем - его плюс. претензия, ведь, у комиссии АПЛ не в том, что они много тратят на трансферы и з/п, а в том, что финансы для этого годами вливались с нарушениями.
называйте как угодно, я называю это финансовый допинг. а все допингисты должны быть наказаны. так было и будет. и это справедливо
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Tun
Ответ che_guevara
Слабо посчитать количество фиктивных спонсоров у большой шестёрки? Или это рушит красививую легенду о том, что Сити зарабатывать умеет?
Тут стата с трансфермаркета, где сумма трансфера Холланда указана 60кк, хотя траты сити раза в 2-3 больше, о чем тут можно говорить
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Mega-Torres
Ну так стоит и учитывать составы, которые имели клубы на момент Пепа. Оттуда Челси и МС получили деньги с продаж. Условно Пеп приходит в состав где есть не нужные ему игроки, которых можно продать за 200-300 миллионов, и приходит Клопп, где большая часть состава ему не нужна, а продать не за вразумительные деньги проблематично.
+ тот же самый уровень зарплат у Ливерпуля стал таким высоким, из-за стабильности состава, всех продлили и дали большие лички. Сейчас с уходом: Мане, Фирмино, Милнера, Окса, Кейта и уходом через год Тьяго и Матипа. Зарплатный фонд сильно уменьшится, да конечно часть уйдёт на новичков, но им Ливерпуль редко дает большие лички (исключение Тьяго, но там и статус игрока)
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Эксперт Спортс
Ответ Иван Петров
Сити до Пепа выигрывали чемпионство.
Я имел ввиду что он построил систему которая работает и стабильно берет АПЛ. До это удавалось сделать только САФу
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Rad0
Почему глоры Сити упрямо не выкупают, что главная претензия не в том, сколько они тратят, а в том, что деньги тратят НЕ СВОИ, бесконечно нарушая фэйр плей своими серыми схемами и ангажированными спонсорами.
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Жалгас Жолдасов
Ответ Любезный Коссутий
то, что Пеп грамотно пользуется финансовой базой, полученной не совсем легальным путем - его плюс. претензия, ведь, у комиссии АПЛ не в том, что они много тратят на трансферы и з/п, а в том, что финансы для этого годами вливались с нарушениями. называйте как угодно, я называю это финансовый допинг. а все допингисты должны быть наказаны. так было и будет. и это справедливо
По этой логике, богатые должны становиться богаче, бедные еще беднее. Насколько это справедливо? Из-за исторического гандикапа многие клубы держатся на плаву, а другим не дают зайти в этот элитный круг.

Иногда полезно задуматься на досуге)
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Эксперимент
Всегда удивляюсь таким расчётам сроком за 8 лет. После прихода Гвардиолы Сити потратил много за 2 сезона, но потом только точечные усиления и изменения. За весь период работы Гвардиолы команда не переживала глубоких спадов, хотя 5 сезонов не закупается на большие суммы, при этом каждый год борется за все трофеи. Начальные большие вложения работают на 100% до сих пор.
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newhood@icloud.com
Ну для сравнения , в какой состав пришел клопп, а в какой пеп.. и потом потратил меньше, чтоб хоть как то навязывать борьбу.. и потом, конечно, пришлось зп поднимать топам, чтоб они на пике не разбежались… пеп безоговорочно гений, как Зидан, который никогда не пойдет в не самую богатую команду лиги, да бы не увидели его гениальность … трансферная стоимость игроков до и после тренера - вот критерий работы лично тренера
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Tybalt
автор старался, но всё же стоит отметить реальные расходы Мансити:
1. издержки на судебные процессы, штрафы
2. услуги адвокатов
3. фиктивные спонсоры
4. агентские выплаты + подписные бонусы, которые часто не упоминают. Привет Холанду за 60 млн, а в реальности 250
5. ожидаемый процесс с коллективной жалобой всех клубов АПЛ и последующий урон
6. скрываемая зарплатная ведомость
7. откаты в УЕФА, ФА и CAS

если " чёрная бухгалтерия" горожан попадёт в руки прессы, то пропасть будет очень большая даже в сравнении с Челси.
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ezkq9
Когда же я смогу минусовать такие посты.
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Иван Петров
Ответ Эксперт Спортс
Я имел ввиду что он построил систему которая работает и стабильно берет АПЛ. До это удавалось сделать только САФу
Такие системы построили ПСЖ, Барса, Ювентус и Бавария без Пепа в последние десятилетия.
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Иван Лапин
а почему с 2016 года, м? а с 2010 не хотим посмотреть?
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Любезный Коссутий
Ответ Жалгас Жолдасов
По этой логике, богатые должны становиться богаче, бедные еще беднее. Насколько это справедливо? Из-за исторического гандикапа многие клубы держатся на плаву, а другим не дают зайти в этот элитный круг. Иногда полезно задуматься на досуге)
никто не мешает "заходу в элитный клуб". но вбухивать бабки через левые схемы - незаконно. посмотри на Ньюкасл - они потратили около 180 миллионов прошлым летом. и потратят больше в этом, потому что доходы увеличились. поступательное движение. думаешь, Салману сложно дать им полмиллиарда на трансферы? нет, конечно. но он (условно - он), избегает этого.
вот, и задумайся на досуге - почему?
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Joey Ramone
Что тут из пальца высасывать?) Чисто раздутый попсовый мешок бабла с одноклеточной стратегией усиления за счёт покупок звёзд и больше ничего.
Ты про МЮ?
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