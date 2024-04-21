Минус пять ЦЗ за три недели. «МЮ» остался только с Магуайром
«Манчестер Юнайтед» вышел на новый уровень катастрофы. Команда, весь сезон страдавшая от травм, подходит к полуфиналу Кубка Англии против «Ковентри» без пяти центральных защитников. Иронично, но единственный здоровый ЦЗ – только-только восстановившийся после повреждения Харри Магуайр.
Вы можете сказать, что закрыть позицию могут Люк Шоу со Скоттом Мактоминеем, которые в карьере играли центральных защитников (Люк даже у Тен Хага). Но они тоже травмированы!
На полуфинал против «Ковентри» в Лондон поехал 18-летний Луис Джексон. Молодой ЦЗ не часто появляется даже в команде U-21, но уже несколько раз тренировался с основой. Фан-аккаунты, следящие за юниорами, высоко оценивают Джексона.
● В 16 шотландец играл в старте победного молодежного Кубка Англии-2021/22. Несмотря на Майну и Гарначо в старте, стал лучшим игроком.
● И вообще выглядит современным защитником: уверенно чувствует себя на мяче.
Правда, вероятней всего в пару к Магуайру станет Каземиро, поэтому информация про Джексона вам вряд ли пригодится. Если из этой пары никто не сломается.
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
- Я не могу открыть банку сгущенки, не сломав себе ногу.
- Вы наняты.
Не надо из него делать героя потому что он один остался, в этом нет его заслуги
Вот если он в оставшихся матчах будет вытаптывать все в обороне, вот тогда и будет героем
А пока он просто оставшийся в живых
а Гарри благодарность за его дух и характер
Если он свою агрессию не убавит - его окончательно доломают
Так что Каземиро это по сути СЕДЬМОЙ по счёту вариант на позицию ЦЗ.
они не справились