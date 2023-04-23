123 комментария

Рейтинг зарплат в топ-лигах. Мбаппе, Месси и Неймар – три лидера, из АПЛ в десятке только КДБ и Холанд
Считаем чужие деньги.
Шесть лет назад появился достоверный (хоть и неофициальный) агрегатор информации о зарплатах – Capology, которому доверяет даже FBRef, серьезный сайт со статистикой для гиков. В августе компании стали партнерами.
Capology полагается на сеть инсайдеров. Если цифры минимум двух из них совпадают, напротив игрока появляется зеленая галочка – почти у всех топов зарплаты подтверждены. В остальных случаях в дело вступают алгоритмы (пишут, что они используют больше 20 переменных – что бы это в реальности ни значило, звучит убедительно).
Тимофей Ушанский и Дмитрий Мухин, написавшие огромное исследование зарплат в мировом футболе, подтверждают достоверность оценок: 90% российских и зарубежных менеджеров сказали, что данные близки к истине и с ними можно работать.
На основе данных Capology мы собрали рейтинг зарплат топ-5 лиг. Сначала – просто топ-101 (чтобы не выкидывать из рейтинга Феррана Торреса), а выводы под картинками. Перед стартом напомним – все суммы на графиках до уплаты налогов.
• Больше всего игроков из АПЛ (44), но в десятку влезли только Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд. Да и то в последний момент: Жерар Пике завершил карьеру, а Серхио Рамос переподписал контракт с «ПСЖ» с понижением зарплаты.
• Меньше всего игроков в Серии А (9) – из них двое принадлежат другим клубам: Ромелу Лукаку («Челси») и Самюэль Умтити («Барселона»).
• Лига 1 = «ПСЖ»: 12 представителей чемпионата Франции играют или принадлежат (Кейлор Навас и Мауро Икарди) парижанам.
• Самые представленные клубы – «Барселона» (15 футболистов) и «Бавария» (14).
• В топ-100 всего 7 вратарей. Самый высокооплачиваемый – Давид Де Хеа: испанец зарабатывает 22,5 млн евро. Но скоро не будет: по новому контракту Давид получит более низкую зарплату и бонусы за сыгранные матчи.
• Самый молодой в топе – Ансу Фати. У 20-летнего игрока «Барсы» 50-е место. Самый возрастной – Лука Модрич: 37-летний игрок «Реала» получает 21,9 млн евро.
По мере роста зп (другая сортировка не предусмотрена:)
1) Погба (10.3 млн)
2) Кукурелья (10.5)
3) Великий Магуаер (11.4)
4) Ж. Феликс (11.7)
5) Икарди (11.8)
6) Фована (12)
7) Умтити (12.3)
8) Фати (14)
9) Марсьяль (15)
10) Ж. Альба (20.8)
11) Д. Санчо (21)
12) С. Мане (22млн)
13) (читать голосом объвляющего боксеров) Всея величество, великий и ужасный король бургеров, человек кидающий Реал уже какой год через хер, встречайте Эдеееен Азаааар.
(31.3333333)
P.s. Тут бы ещё Де йонга сунуть, уж слишком у него жирный контракт. Ему бы скорее на уровне 15 млн.
Роналду будет в рейтинге 🔝 за 50 или 🔝 за 150 лигах Мира
Про Первую тройку из ПСЖ, как говорится, без комментариев.
Удивительно много в топ-30 баварцев, вроде ребята позиционируют себя, что живут по средствам. Что ж, средств хаатает видимо.
Не устаю поражаться как относительно немного гребут Сон с Кейном, многолетние лидеры ТТХ.
Азар действительно кое-кого за бороду поймал)
МЮ знатно тратит на зарплаты, конечно.
Ну и на троне по-прежнему Умтити и Азар))
Бавария в космосе по зарплатам в Бундеслиге