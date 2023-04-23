123 комментария

Буря в стакане
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Рейтинг зарплат в топ-лигах. Мбаппе, Месси и Неймар – три лидера, из АПЛ в десятке только КДБ и Холанд

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Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Считаем чужие деньги.

Шесть лет назад появился достоверный (хоть и неофициальный) агрегатор информации о зарплатах – Capology, которому доверяет даже FBRef, серьезный сайт со статистикой для гиков. В августе компании стали партнерами.

Capology полагается на сеть инсайдеров. Если цифры минимум двух из них совпадают, напротив игрока появляется зеленая галочка – почти у всех топов зарплаты подтверждены. В остальных случаях в дело вступают алгоритмы (пишут, что они используют больше 20 переменных – что бы это в реальности ни значило, звучит убедительно).

Тимофей Ушанский и Дмитрий Мухин, написавшие огромное исследование зарплат в мировом футболе, подтверждают достоверность оценок: 90% российских и зарубежных менеджеров сказали, что данные близки к истине и с ними можно работать. 

На основе данных Capology мы собрали рейтинг зарплат топ-5 лиг. Сначала – просто топ-101 (чтобы не выкидывать из рейтинга Феррана Торреса), а выводы под картинками. Перед стартом напомним – все суммы на графиках до уплаты налогов.

• Больше всего игроков из АПЛ (44), но в десятку влезли только Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд. Да и то в последний момент: Жерар Пике завершил карьеру, а Серхио Рамос переподписал контракт с «ПСЖ» с понижением зарплаты.

• Меньше всего игроков в Серии А (9) – из них двое принадлежат другим клубам: Ромелу Лукаку («Челси») и Самюэль Умтити («Барселона»).

• Лига 1 = «ПСЖ»: 12 представителей чемпионата Франции играют или принадлежат (Кейлор Навас и Мауро Икарди) парижанам.

• Самые представленные клубы – «Барселона» (15 футболистов) и «Бавария» (14).

• В топ-100 всего 7 вратарей. Самый высокооплачиваемый – Давид Де Хеа: испанец зарабатывает 22,5 млн евро. Но скоро не будет: по новому контракту Давид получит более низкую зарплату и бонусы за сыгранные матчи.

• Самый молодой в топе – Ансу Фати. У 20-летнего игрока «Барсы» 50-е место. Самый возрастной – Лука Модрич: 37-летний игрок «Реала» получает 21,9 млн евро.

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123 комментария

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Hella black
Азар монстр 🔥😎👏🏼 вот что значит найти своё место в этом мире !
+142
-5
+137
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mansur_axe
Этот пост для испанских плакс которые говорят что в АПЛ мешки арабские. Зарплаты просто космос.
+118
-4
+114
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Любезный Коссутий
Ответ mansur_axe
Этот пост для испанских плакс которые говорят что в АПЛ мешки арабские. Зарплаты просто космос.
75 лимонов только Френки и Бускетсу 😁 неудивительно, что наша Барса до состояния рычагов скатилась
+78
-5
+73
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Creativo
Если Азар не будет стричься - весь мир увидит эти шелковистые пейсы
+45
-3
+42
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Yury Sin
Азар бомба конечно ) Сидит на лавке который год, а купоны стрижет на уровне топ топычей )
+36
-1
+35
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Today I feel Qatari
Зарплата Де Йонга в Барсе вообще за гранью понимания. Тен Хаг вот серьезно надеялся перетащить его в МЮ с такими запросами?
+26
-1
+25
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Диванный критик
Ответ Karamzin
а где самый богатый и красивый? говорили же, что у него личка 200М
Так ТОП 5 лиг, а не ТОП 100
+27
-3
+24
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Great Kerby
Рейтинг. Игроки чья Зп не соответствует игре в данный момент и чью фамилию странно видеть с соседями по уровню зп.
По мере роста зп (другая сортировка не предусмотрена:)
1) Погба (10.3 млн)
2) Кукурелья (10.5)
3) Великий Магуаер (11.4)
4) Ж. Феликс (11.7)
5) Икарди (11.8)
6) Фована (12)
7) Умтити (12.3)
8) Фати (14)
9) Марсьяль (15)
10) Ж. Альба (20.8)
11) Д. Санчо (21)
12) С. Мане (22млн)
13) (читать голосом объвляющего боксеров) Всея величество, великий и ужасный король бургеров, человек кидающий Реал уже какой год через хер, встречайте Эдеееен Азаааар.
(31.3333333)

P.s. Тут бы ещё Де йонга сунуть, уж слишком у него жирный контракт. Ему бы скорее на уровне 15 млн.
+25
-2
+23
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igorrado@yandex.ru
Азар, конечно, самый провальный трансфер в истории футбола. Однозначно
+22
-3
+19
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Sundance Neeskens
Ответ mansur_axe
Этот пост для испанских плакс которые говорят что в АПЛ мешки арабские. Зарплаты просто космос.
Не знаю насчет игроков Реала, но у де Йонга, Бускетса и Альбы (где-то тут еще был бы Пике, если бы не закончил карьеру) зарплаты вкупе с отложенными деньгами за ковидный период. У Бускетса уже заканчивается контракт, с Альбой ведут переговоры о понижении зарплаты за последний год, с Френки хотят продлить контракт и разбить задолженность на большее количество лет. По идее самая высокая чистая зарплата у Левандовского (на 22 месте в списке).
+25
-8
+17
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Hella black
Ответ Karamzin
0. Роналду 200 млн
Чёрным по белому написано же Топ 🔝 Лигах !
Роналду будет в рейтинге 🔝 за 50 или 🔝 за 150 лигах Мира
+20
-4
+16
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Wasilij Petrow
Кейну явно недоплачивают.
+15
0
+15
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Serdida Orayew
Ответ Hella black
Чёрным по белому написано же Топ 🔝 Лигах ! Роналду будет в рейтинге 🔝 за 50 или 🔝 за 150 лигах Мира
Именно по этому он и не добавил его в список, а просто выделил!
+10
0
+10
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Дима Васильев
За такие деньги Де Йонг должен отдавать как Де Брюйне и забивать как Холланд. Надеюсь это из-за отложенной зарплаты, то что недополучил в ковидные времена
+9
-1
+8
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Тимур Ибрагимов
Ван Дейк, Родри, Донарумма получают меньше Ансу Фати... аааа)))))
+7
0
+7
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Антон Шаповалов
Ответ Hella black
Азар монстр 🔥😎👏🏼 вот что значит найти своё место в этом мире !
Мужик получает приятные смс-ки между подходами в McDonalds)
+7
0
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Безымянный болельщик
Абсолютный сюр - зарплаты Френки и Буси, при всём уважении моем к ним.
Про Первую тройку из ПСЖ, как говорится, без комментариев.
Удивительно много в топ-30 баварцев, вроде ребята позиционируют себя, что живут по средствам. Что ж, средств хаатает видимо.
Не устаю поражаться как относительно немного гребут Сон с Кейном, многолетние лидеры ТТХ.
Азар действительно кое-кого за бороду поймал)
+7
0
+7
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Ksandvankneshas
Ответ glock17
Фофана травма почти весь сезон, когда играл уже точно не портил картину
Ну так и те же Марсиаль или Санчо картину не портят, но и на такую зп не играют.
+5
0
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Михаил Ханжин
Забитцер, Магуайр, Санчо...
МЮ знатно тратит на зарплаты, конечно.
Ну и на троне по-прежнему Умтити и Азар))
+6
-1
+5
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Ksandvankneshas
Ответ Михаил Ханжин
Забитцер, Магуайр, Санчо... МЮ знатно тратит на зарплаты, конечно. Ну и на троне по-прежнему Умтити и Азар))
Забитцер так-то баварский.
+4
0
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v_sink
Серия А во второй половине топа
+4
0
+4
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Ярош _БО
Мда, Сериа А конечно совсем далеко от АПЛ и Ла Лиги
+4
0
+4
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Александр Гончаров
Треть игроков вообще не оправдано получают
+4
0
+4
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Михаил Ханжин
Ответ Ksandvankneshas
Забитцер так-то баварский.
Кстати да, забыли эмблему Баварии добавить.
Бавария в космосе по зарплатам в Бундеслиге
+3
0
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Rule1
Ответ Hella black
Азар монстр 🔥😎👏🏼 вот что значит найти своё место в этом мире !
Это Наша корова и мы её доим ))
+4
-1
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