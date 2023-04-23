123 комментария

Считаем чужие деньги.

Шесть лет назад появился достоверный (хоть и неофициальный) агрегатор информации о зарплатах – Capology, которому доверяет даже FBRef, серьезный сайт со статистикой для гиков. В августе компании стали партнерами.

Capology полагается на сеть инсайдеров. Если цифры минимум двух из них совпадают, напротив игрока появляется зеленая галочка – почти у всех топов зарплаты подтверждены. В остальных случаях в дело вступают алгоритмы (пишут, что они используют больше 20 переменных – что бы это в реальности ни значило, звучит убедительно).

Тимофей Ушанский и Дмитрий Мухин, написавшие огромное исследование зарплат в мировом футболе, подтверждают достоверность оценок: 90% российских и зарубежных менеджеров сказали, что данные близки к истине и с ними можно работать.

На основе данных Capology мы собрали рейтинг зарплат топ-5 лиг. Сначала – просто топ-101 (чтобы не выкидывать из рейтинга Феррана Торреса), а выводы под картинками. Перед стартом напомним – все суммы на графиках до уплаты налогов.

• Больше всего игроков из АПЛ (44), но в десятку влезли только Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд. Да и то в последний момент: Жерар Пике завершил карьеру, а Серхио Рамос переподписал контракт с «ПСЖ» с понижением зарплаты.

• Меньше всего игроков в Серии А (9) – из них двое принадлежат другим клубам: Ромелу Лукаку («Челси») и Самюэль Умтити («Барселона»).

• Лига 1 = «ПСЖ»: 12 представителей чемпионата Франции играют или принадлежат (Кейлор Навас и Мауро Икарди) парижанам.

• Самые представленные клубы – «Барселона» (15 футболистов) и «Бавария» (14).

• В топ-100 всего 7 вратарей. Самый высокооплачиваемый – Давид Де Хеа: испанец зарабатывает 22,5 млн евро. Но скоро не будет: по новому контракту Давид получит более низкую зарплату и бонусы за сыгранные матчи.

• Самый молодой в топе – Ансу Фати. У 20-летнего игрока «Барсы» 50-е место. Самый возрастной – Лука Модрич: 37-летний игрок «Реала» получает 21,9 млн евро.