Лето началось, трансферное окно только-только открывается, а пара топ-игроков уже все решили:

✅ Джуд Беллингем перешел в «Реал»

✅ Лео Месси заявил о намерении перейти в «Интер Майами»

Но хватает и других вопросов. Сформулировали самые интересные на основе сообщений европейских медиа и инсайдеров: отбирали слухи, которые подтверждены два-три авторитетными источниками, среди которых The Athletic (Дэвид Орнштейн и клубные авторы), L’Equipe, Marca, Фабрицио Романо и многие другие.

❓ Куда уйдет Неймар?

«ПСЖ» хотел расстаться с Неймаром еще прошлым летом, но не смог. Мало что изменилось: пути игрока и клуба все еще расходятся. Пока желающих не так много – та же «Барселона» отказалась от возвращения бразильца из-за своих финансовых ограничений, а также его травм и образа жизни.

С другой стороны, к Неймару присматриваются клубы АПЛ. И сам бразилец хотел бы поиграть в «Манчестер Юнайтед». Издание Foot Mercato (делим информацию на три) говорит, что ради «МЮ» Ней отказался от предложения на 400 млн евро из Саудовской Аравии.

Начало месяца Неймар вообще провел в Майами на финале НБА. Подозрительно близко к новому клубу Лео Месси. Кто знает, может, они снова воссоединятся?

❓ Мбаппе все-таки уйдет в «Реал»?

Этой новостью L’Equipe громыхнула в понедельник: Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт – у игрока была опция на сезон-2024/25, он не намерен пользоваться. А значит клубу надо продавать Килиана за деньги сейчас или отпускать бесплатно следующим летом.

Во Франции и Испании активно пишут, что «ПСЖ» устал от поведения главной звезды – и больше не хочет зависеть от одного игрока. Добавляют, что там готовы менять курс и строиться вокруг коллектива, где не так важны звезды. The Telegraph подтверждает: Мбаппе или подпишет новое соглашение с парижанами, или его выставят на продажу. Очевидно, за очень большие деньги.

Сам нападающий хочет в «Реал»: в Испании говорят, что Килиан извинился перед Флорентино Пересом за срыв перехода в прошлом году. Но вот «Пари Сен-Жермен» постарается отдать Килиана куда угодно, но не в Мадрид, это уже дело принципа после прошлогодних приключений. Собственно, вариантов остается немного: или «Реал», или два-три богатых клуба АПЛ, остальные не потянут.

❓ Отпустит ли «Тоттенхэм» Харри Кейна?

У капитана сборной Англии остался год контракта – и в этот раз продлеваться Кейн вроде бы не собирается. Так что Дэниэлу Леви придется или продавать прямо сейчас, или с сумасшедшей скидкой зимой, или бесплатно отпускать следующим летом.

Главный претендент – «Реал». Там как раз ищут замену Карима Бензема. Пока что клубы не сходятся по сумме трансфера, но очень вероятно, что Флорентино Перес дожмет неуступчивого коллегу из Лондона. Правда, есть версия, что слухи о переговорах с Кейном, еще и с такой детализацией, запустил сам «Реал», чтобы спровоцировать на действия Мбаппе и в итоге заполучить именно его.

Альтернативный вариант для самого Харри – «Манчестер Юнайтед», который тоже очень заинтересован. Правда, там настроены на бесплатный переход следующим летом. Говорят, что от трансфера сейчас отказались сами.

❓ Где окажется Деклан Райс?

Возможно, самый желанный полузащитник летнего окна после Джуда Беллингема, который уже ушел в «Реал». Райс отлично обороняется, хорошо подключается в атаку и как капитан привел «Вест Хэм» к первому трофею с 1980-х. У Деклана, возможно, и не будет лучшего момента, чтобы перейти в топ-клуб.

Претендентов на англичанина много. Раньше им интересовался «Челси», но сейчас вариант отпал. В АПЛ на Райса засматриваются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». А в Европе самый предметный интерес – со стороны «Баварии», Деклан очень нравится Томасу Тухелю.

«Вест Хэм» оценивает капитана в 100 млн фунтов. С одной стороны, это даже больше, чем «Реал» заплатил за Беллингема. С другой – если все-таки будет аукцион, кто-то может и пойти на требования лондонского клуба.

❓ Кто заберет Джеймса Мэддисона из «Лестера»?

В этом году из АПЛ вылетели три хорошо укомплектованных команды – «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон». Теперь на рынке интересные Юри Тилеманс и Харви Барнс, Ромео Лавиа и Джеймс Уорд-Проуз, Тайлер Адамс и Уилфрид Ньонто. И это только верхушка.

Самый звездный и востребованный футболист – Джеймс Мэддисон из «Лестера». Полузащитником давно интересуются английские топы. Сейчас главный претендент – «Ньюкасл». Игрок очень нравится тренеру Эдди Хау, интерес возник еще прошлым летом.

Впрочем, в борьбу включился и «Тоттенхэм».

В последнее время Мэддисон несколько зачах, но ему все еще 26 лет – шанс перезагрузить карьеру в новом клубе отличный.

❓ Харри Магуайр уйдет из «Манчестер Юнайтед»? Куда?

При Эрике тен Хаге английский защитник прочно в запасе. Когда выходил – привозил. Тем забавнее, что его зарплата в следующем сезоне только вырастет – благодаря участию «Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Так что теперь «МЮ» ищет вариант, чтобы избавиться от Харри. В прессе фигурируют два основных варианта: «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Деньги этим летом будут и у тех, и у других (смотрите пункты про Райса и Кейна). «Шпоры», кстати, надеются удержать Кейна с помощью трансфера Магуайра – два Харри дружат.

Помимо Магуайра из «МЮ» летом могут уйти Донни Ван де Бек, Ваут Вегорст и Дин Хендерсон. Легендарный Фил Джонс – уже свободный агент.

❓ «Ман Юнайтед» заменит Давида де Хеа?

30 июня у Давида де Хеа истекает контракт с «МЮ» со второй зарплатой в АПЛ – 402 тысячи фунтов в неделю (больше только у Кевина Де Брюйне). Испанец взял «Золотую перчатку», но при этом часто ошибался при игре в пас.

«Юнайтед» все-таки предложит Де Хеа продление, но со значительным понижением. При этом не утихают новости, что клуб ищет нового первого номера – такого, который бы устраивал Тен Хага в плане игры ногами.

Два главных кандидата на место в воротах «МЮ» – Давид Райя из «Брентфорда» и Диогу Кошта из «Порту». Они вполне могут вытеснить Де Хеа из старта, если тот останется. Правда, в выходные прошел слух, что с Райя уже договорился «Тоттенхэм», так что кандидатура вратаря «Порту» становится основной.

❓ Уйдет ли Мэйсон Маунт из «Челси»?

«Челси» потратил уйму денег за последний год, поэтому теперь нужно продавать игроков, чтобы вписаться в финансовые правила. Летом команду могут покинуть до 15 игроков – за них клуб хочет выручить больше 300 млн фунтов.

Один из самых востребованных на рынке – Мэйсон Маунт. Прогресс полузащитника застопорился в кризисный сезон, но потенциальных покупателей это не отпугнуло. Маунта очень хотят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист склоняется к команде Тен Хага.

Вот только «Челси» очень не хочет отпускать воспитанника, заломил цену выше 70 млн фунтов – и это с оставшимся годом контракта. «МЮ» не готов платить больше 50 млн. Поэтому есть вероятность, что Мэйсон останется в родной команде, а «Челси» продаст кого-то другого.

❓ Как «Брайтон» пересоберется за лето?

Яркую команду из АПЛ уже разбирают: Алексис Мак Аллистер в «Ливерпуле», за Мойсесом Кайседо выстроилась очередь – в ней «Арсенал» первый. Но выложить за эквадорского придется больше 70 млн фунтов.

Хорошая новость для фанатов «Брайтона»: остальные лидеры остаются. И японский дриблер Каору Митома, и раскрывшийся Соли Марч, и талантливые Хулио Энсисо с Факундо Буонанотте.

Зато сам «Брайтон» будет подписывать. Атаку усилили Жоао Педро из «Уотфорда», в полузащиту зовут Махмуда Дауда из «Дортмунда», а еще пытаются выкупить защитника Леви Колуилла из «Челси» – Боули отклонил предложение в 40 млн фунтов.

❓ Куда «Бавария» отправит Садьо Мане? И отправит ли?

У сенегальца явно не пошло в «Баварии» – там всплыли все не самые приятные детали характера Мане. Из-за конфликта с Садьо уволили Юлиана Нагельсманна, а потом Мане в раздевалке подрался с Лероем Сане.

После такого в Мюнхене решили расстаться с нападающим, который потускнел после «Ливерпуля». Говорят, сам Садьо очень хочет вернуться в Англию, но в «Ливерпуле» этот сценарий, судя по всему, даже не рассматривают.

Говорили, что есть варианты с «МЮ» и «Ньюкаслом», а еще с клубом из Саудовской Аравии. Сообщается, что в «Баварии» рассматривают вариант обмена Мане в «Наполи» на Виктора Осимхена (вопрос доплаты точно встанет). Хотя, судя по последним новостям, сам Садьо хочет остаться в Мюнхене – у него хорошие отношения с Тухелем.

❓ Кто в «Баварии» будет забивать?

После ухода Роберта Левандовского планировалось, что его в Мюнхене заменит как раз Мане – явно не сработало так, как нужно. «Бавария» снова ищет нападающего, который станет бомбардиром на много лет вперед.

Среди целей называют как раз Виктора Осимхена и Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Проблема в том, что обоих оценивают в районе 100 млн. То есть от «Баварии» потребуют рекордный трансфер. А бюджет Тухеля на лето – около 150 млн в сумме.

Впрочем, клуб из Мюнхена присматривается и к Харри Кейну, и к Каю Хавертцу. Но оба игрока находятся и в сфере интересов «Реала». Ведут переговоры и с Душаном Влаховичем из «Ювентуса». Выбор большой, четкого первого номера в виш-листе нет.

❓ Как «Барселона» заменит Бускетса?

«Барселона» лишилась последнего игрока из легендарного трио Бускетс-Хави-Иньеста. Серджи продержался дольше коллег, но его важность для этой чемпионской команды Хави неоспорима. Теперь надо искать варианты замены главного игрока в центре поля.

Называют два имени: Родри из «Ман Сити» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедада». Бускетс считает, что они подходят под ДНК «Барсы». Пока что Родри выглядит нереалистично (особенно после победного гола в финале Лиги чемпионов), но и 24-летний Субименди говорит, что не хочет покидать клуб в сезон с ЛЧ.

Еще в «Барселону» отправляют Йозуа Киммиха. Сам Бускетс считает его менее походящим: «Он другой, он из немецкого футбола, но нужно искать и другие профили». Впрочем, пока не очень понятно, как каталонцы планируют убедить немца и «Баварию», а еще Ла Лигу – чтобы одобрила такой трансфер.

Возможно, к июлю Жоан Лапорта переключится на Софьяна Амрабата из «Фиорентины», Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» или Гидо Родригеса из «Бетиса» – их называют запасными вариантами.

❓ Кто теперь будет в атаке у «Реала»?

Буквально в течение одного дня «Реал» покинули все нападающие: остались только Винисиус и Родриго. Карло Анчелотти явно потребует форвардов. Главные кандидаты известны – Харри Кейн и Килиан Мбаппе. Про них мы уже поговорили выше.

Активно идут переговоры с Каем Хавертцем: «Челси» не хочет уступать игрока меньше, чем за 60 млн евро, но Флорентино Перес сбивает цену до 50 млн. Из-за того, что лондонцам нужно продавать игроков, скорее всего немец все-таки переедет в Мадрид до 1 сентября.

В запас придет Хоселу из вылетевшего «Эспаньола» – опытный вариант, еще и воспитанник «Реала». А если сорвется сценарий с Кейном, наверняка перейдут к Лаутаро Мартинесу из «Интера».

❓ Как Клопп перестроит полузащиту?

По итогам сезона «Ливерпуль» остался без Лиги чемпионов – во многом из-за постаревшей полузащиты. Сейчас клуб уже покинули Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Джеймс Милнер. Юрген Клопп анонсировал перестройку в середине поля. Инсайдеры говорят, что будет два-три новичка- полузащитника.

Первый – Алексис Мак Аллистер. Чемпион мира из «Брайтона» уже официально переехал. Главные кандидаты еще – два француза, Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Ману Коне из «Гладбаха». С сыном легендарного французского защитника переговоры на продвинутой стадии.

Хотя в прессе фигурируют и другие: Николо Барелла из «Интера», Ромео Лавиа из «Саутгемптона», Райан Гравенберх из «Баварии», Мануэль Угарте из «Спортинга». Лето и у «Ливерпуля» будет насыщенным.

❓ Куда разбегутся звезды «Наполи»?

«Наполи» – чемпион Италии и одна из самых интересных команд Европы. Правда, она уже начала разваливаться. Лучано Спаллетти уходит, за многими лидерами пришли топ-клубы из других стран.

Про Хвичу речь пока не идет, но вот Виктора Осимхена и Ким Мин Чжэ буквально рвут на части. За нигерийца требуют огромные деньги, которые есть у команд АПЛ и «Баварии». Выложить 100 млн за нападающего, который по уровню близок к Холанду? Не проблема.

А Ким уже почти договорился с «Манчестер Юнайтед». За лучшего защитника Серии А заплатят больше прописанных 40 млн евро отступных. Похожу, кореец съездит на родину, чтобы пройти службу в армии, а потом присоединится к новому клубу.

❓ Кто еще перейдет в «Интер Майами»? Бускетс? Альба? Суарес?

Лео Месси почти переехал в МЛС – в клуб с последнего места Восточной конференции. «Интеру» точно потребуется усиление. И так удачно получилось, что два хороших друга по «Барселоне» летом стали свободными агентами.

Речь, конечно, про Серджи Бускетса и Жорди Альбу – оба возрастные, наверняка ищут денежный вариант на концовку карьеры. Снова оказаться с Лео в одной команде, в теплом Майами и на приличной зарплате – вполне приятная подготовка к пенсии.

А в атаку можно подписать Луиса Суареса – одного из главных футбольных друзей Лео. Правда, сам уругваец на днях признался, что у него контракт с «Гремио» до 2024-го, он счастлив и «переход в «Интер» практически невозможен». А ведь есть еще свободный агент Ди Мария...

❓ Кто еще уедет в Саудовскую Аравию?

Криштиану Роналду, Карим Бензема, Нголо Канте – все они уже в чемпионате Саудовской Аравии. На этом «Аль-Нассры», «Аль-Иттихады» и «Аль-Вахды» не останавливаются. Сейчас с ближневосточными клубами связывают целую группу звездных футболистов.

Главный – Лука Модрич. У хорвата закончился контракт с «Реалом». Теперь у него два варианта: продлиться с «Мадридом» еще на годик или уехать в Саудовскую Аравию. По слухам, полузащитнику на Ближнем Востоке предложили 100 млн евро за два года.

Среди других кандидатов на трансфер в Саудовскую Аравию Уилфирд Заа, Алексис Санчес, Роберто Фирмино, Альба и Бускетс, Сон Хын Мин и Обамеянг, Тиаго Силва и Серхио Рамос, Уго Льорис и Анхель Ди Мария. И это еще не все слухи.

❓ Кто вырвется из РПЛ в Европу?

Первый кандидат – Эдуард Сперцян. Лидером «Краснодара» серьезно интересуется «Аякс». Есть версия, что трансфер за 9 млн евро уже согласован, что осталось только объявить.

По-прежнему евро вероятность, что «ПСЖ» все-таки позовет Малкома – лучшим бомбардиром Премьер-лиги интересовались еще зимой, а тут и Месси освободил место в составе. Возможно, будут варианты и у других бразильцев из «Зенита».

А может снова закрутится трансферная сага с Арсеном Захаряном – хоть наверняка уже не с «Челси», а с клубом поскромнее.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, Valerio Pennicino, Clive Brunskill, Michael Regan, Clive Rose; РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Craig Thomas, IMAGO/Paul Chesterton, IMAGO/Andy Rowland, DAISUKE Nakashima, IMAGO/Paul Terry, IMAGO/Andy Thomas, Tom Weller, Sven Hoppe, IMAGO/@FELIPE MONDINO, Xinhua, Oscar J. Barroso