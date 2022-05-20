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«МЮ» сэкономит 60 млн, урезав зп Роналду и Де Хеа (минус 25%) и отпустив минимум 6 игроков. Такова жизнь без ЛЧ

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«Юнайтед» привык разбрасываться деньгами на трансферы и зарплаты – теперь приходится чистить раздутые платежки. В сезоне-2016/17 «МЮ» занимал первое место в рейтинге Deloitte Football Money League (676,3 млн евро дохода) – по итогам 2020/21 свалился на пятое (558 млн). 

Даже если в новом финансовом году «Юнайтед» не потеряет позицию, то точно просядет в следующем – не будет жирных призовых от Лиги чемпионов. 

В этом сезоне «МЮ» заработал в ЛЧ минимум 52 млн фунтов.

Для сравнения: победитель Лиги Европы «Айнтрахт» заработал 21,7 млн евро (18,4 в фунтах). 

Полных финансовых раскладов пока нет, но мы можем сравнить официальные отчеты клуба за равные периоды этого и прошлого сезонов: с 1 июля по 31 декабря.

Отметим два итога.

• 400 триллиардов (подставьте любую цифру) на футболках Роналду – бред. Лишь еще один пример, что футболки с фамилиями звезды не отбивают затраты на его трансфер и зарплату.

• Матчдэй и суммарный доход клуба во втором полугодии-2021 вырос, но это не значит, что «МЮ» заработал больше.

Причина – в трансферах и расширении зарплатного фонда. Поквартальное сравнение показывает, что расходы на зарплату за первый квартал выросли с 71,9 млн (287,6 в год) до 88,5 млн (354 в год) – на 23,1% за год! Именно с этим и будет работать клуб, чтобы компенсировать отсутствие Лиги чемпионов.

Daily Mail сообщает, что после 0:4 от «Брайтона» (тогда «МЮ» потерял математические шансы выйти в ЛЧ) активировались пункты в контрактах некоторых звезд – точно известно о Де Хеа и Роналду: из зарплат испанца и португальца вычтут до 25%. 

Вот так будут выглядеть их зарплаты.

На двух звездах клуб сэкономит около 11 млн фунтов. Такое уже делали по итогам сезона-2018/19 («МЮ» занял шестое место): сократили, а через год вернули. 

Сокращение зарплаты самых высокооплачиваемых игроков – не единственный способ урезать расходы. Летом свободными агентами «МЮ» покинут 6 игроков, которые почти не играли в этом сезоне.

Урезание лидеров и уход Погба и компании сэкономит почти 60 млн фунтов – больше, чем клуб заработал за этот сезон еврокубков.

Нынешний топ-10 зарплат в «МЮ» сильно изменится в следующем сезоне.

Рядом с топ-10 и уходящий Хуан Мата: испанец зарабатывает 160 тысяч фунтов в неделю или 8,3 млн в год.

А ведь еще есть те, кого наверняка продадут – среди них, например, Антони Марсьяль с 250к в неделю. Можно собрать неплохую команду.

«МЮ» точно избавится от балласта. Осталось самое сложное – не подписать новый.

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Фото: East News/ANTHONY DEVLIN/AFP

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