23 комментария

Power Rankings
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Топ-20 лучших клубов сезона: с лидером все ясно, а кто за ним?

Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бенфика Бенфика
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лилль Лилль
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Милан Милан
Бавария Бавария
Наполи Наполи
Интер Интер
Атлетико Атлетико
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
тактика тактика
ПСЖ ПСЖ
Севилья Севилья
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
Ньюкасл Ньюкасл
рейтинги рейтинги
Футбол Футбол

Внимание-внимание, финальный рейтинг лучших клубов Европы! Подводим итоги всего сезона. С этой весны вы помогали нам оценивать прогресс команд по месяцам, а сейчас мы учли ваше мнение и при формировании топ-20 за всю дистанцию. 

В этот раз мы не указываем динамику по сравнению с предыдущей версией, так как оцениваем не месяц, а сезон в целом.  

Итак, поехали!

Кто попал в топ-20 пользователей, но не попал в общий топ?  

«Лацио», «Вест Хэм» и «Рома».  

Три автора из восьми тоже включили «Лацио» в топ-20, но для попадания в итоговую версию римлянам не хватило трех баллов. «Лацио» провел крепкую весну, а Сарри придумал новую версию саррибола: все то же синхронное движение линий в обороне и уплотнение пространств при владении и провокации прессинга, но с тонкими настройками именно под качества футболистов «Лацио». Очень надеемся на интересное продолжение в следующем сезоне.  

«Вест Хэм», вероятно, пленил вас в финале Лиги конференций, но в АПЛ команда провела скверный сезон. И определенно осталась должна пользователям Sports.ru за доверие. 

«Рома» – примерно та же история. Снова яркая вспышка в еврокубках, но на этот раз без трофея, и вечные поиски себя в Серии А. Моуринью близится к сезону, когда от него уже ждут бОльшего – испытание для все еще амбициозного португальца.  

А как выглядит топ-20 только по версии авторов?  

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Рейтинг за апрель

Итоговый рейтинг за прошлый сезон

23 комментария

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Rick Sanchezz
Версия пользователей пореалистичней будет
+18
-2
+16
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Зеленый Хорек
Ювентус мог финишировать в топ-10, но с него сняли 15 очков
+10
0
+10
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Ноу криминалити
Лилль в топ-20 - дикий трэш
Авторы в своем уме со своими «чемпион по иксджи»?
Даже в топ 50 быть не должно 5 команды Франции, не игравшей в еврокубках
+5
-1
+4
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maxzhuk
Почему Ньюкасл выше МЮ?
+4
-2
+2
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Юрий Безуглый
У Баварии сумма мест больше, чем у Интера - почему тогда Бавария стоит выше? Потому что мнение десятка авторов ценится выше мнения сотен пользователей?
+1
0
+1
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borasco
Как можно было Баварию поставить на 6-7 место, не понимаю, при этом Боррусию на 10/13?!
+1
0
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Traxyla
Ответ Юрий Безуглый
У Баварии сумма мест больше, чем у Интера - почему тогда Бавария стоит выше? Потому что мнение десятка авторов ценится выше мнения сотен пользователей?
Потому что среди пользователей обитают такие кадры как ригоберка , должун , рауль 14 , барсамания и т.д
+1
0
+1
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GrafGiovanni
Ответ Зеленый Хорек
Ювентус мог финишировать в топ-10, но с него сняли 15 очков
а по версии пользователей сняли 10, потом ещё 2
+1
0
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Alex Rhea
Ответ Ноу криминалити
Лилль в топ-20 - дикий трэш Авторы в своем уме со своими «чемпион по иксджи»? Даже в топ 50 быть не должно 5 команды Франции, не игравшей в еврокубках
с таким же успехом можно на 20-е место было поставить Брага, третью команду Португалии, где чемпионат не слабее фермер-лиги
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Великолепный Пеп
Ответ timurich95
Пользователи ставят Ланс выше Ливерпуля. Можно ли читать так, что на матч Ланс - Ливерпуль большее количество пользователей будет ставить на Ланс? Если нет, то почему нет в рейтингах условных Ресхэмов, ведь они тоже добились многого для тех условий, где они находились?
Вы знаете, если выбирать образец ливерпуля случайным образом из выборки этого сезона, а не брать команду весеннего отрезка, то у Ланс все шансы - нужно всего лишь попасть на тот Ливерпуль который летел Волкам 3-0, без шансов играл с Брайтоном и проиграл Борнмуту
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граф Якунин
Ответ Traxyla
Потому что среди пользователей обитают такие кадры как ригоберка , должун , рауль 14 , барсамания и т.д
И чем они хуже тех, кто ставит Лилль в топ-20?
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граф Якунин
Ответ Зеленый Хорек
Ювентус мог финишировать в топ-10, но с него сняли 15 очков
Реал выше Барселоны потому что Анчелотти выкрутился
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№7
Ответ Rick Sanchezz
Версия пользователей пореалистичней будет
Потому , что пользователи составляют объективно, а не лишь бы выделиться типа я не такой как все
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Tydeus
Ответ Костя Паркер
Ага, а Севилья сильнее Ливерпуля и ПСЖ.
Вэст Хэм сильнее Атлетико, который вообще вне топ-20 :)
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Stewart D.
очень сомнительный рейтинг не понятно на чём основанный
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Jlaw
А где Зенит?
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Вечно в бане
Эммм, есть рейтинг пользователей и рейтинг авторов. Понятно, что вклад рейтингов в финальный, отличается, но как Брайтон и Милан оказались на своих местах, если и пользовательский, и авторский рейтинги, у них ниже итогового?
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Alex Rhea
То есть эксперты спортса в топ-20 поставили 3(!!!) команды из по сути шестой лиги Европы, которая успехов в еврокубках как своих ушей давно не видит? Почему тогда нет Фейеноорда или ПСВ, первой и второй команд чемпионата, которые в ЛЕ проиграли только будущим финалистам?
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timurich95
Пользователи ставят Ланс выше Ливерпуля. Можно ли читать так, что на матч Ланс - Ливерпуль большее количество пользователей будет ставить на Ланс? Если нет, то почему нет в рейтингах условных Ресхэмов, ведь они тоже добились многого для тех условий, где они находились?
+1
-1
0
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