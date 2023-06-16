23 комментария

Внимание-внимание, финальный рейтинг лучших клубов Европы! Подводим итоги всего сезона. С этой весны вы помогали нам оценивать прогресс команд по месяцам, а сейчас мы учли ваше мнение и при формировании топ-20 за всю дистанцию.

В этот раз мы не указываем динамику по сравнению с предыдущей версией, так как оцениваем не месяц, а сезон в целом.

Итак, поехали!

Кто попал в топ-20 пользователей, но не попал в общий топ?

«Лацио», «Вест Хэм» и «Рома».

Три автора из восьми тоже включили «Лацио» в топ-20, но для попадания в итоговую версию римлянам не хватило трех баллов. «Лацио» провел крепкую весну, а Сарри придумал новую версию саррибола: все то же синхронное движение линий в обороне и уплотнение пространств при владении и провокации прессинга, но с тонкими настройками именно под качества футболистов «Лацио». Очень надеемся на интересное продолжение в следующем сезоне.

«Вест Хэм», вероятно, пленил вас в финале Лиги конференций, но в АПЛ команда провела скверный сезон. И определенно осталась должна пользователям Sports.ru за доверие.

«Рома» – примерно та же история. Снова яркая вспышка в еврокубках, но на этот раз без трофея, и вечные поиски себя в Серии А. Моуринью близится к сезону, когда от него уже ждут бОльшего – испытание для все еще амбициозного португальца.

А как выглядит топ-20 только по версии авторов?

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова