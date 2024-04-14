Я весь сезон спрашивал Чернявского: увольняем или оставляем Абаскаля?

Вот как он отвечал.

«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля, а значит начался новый цикл.

Испанская эпоха клуба была очень странной: только за этот сезон «Спартак» успел отпраздновать чемпионство после пяти туров и уже к 24-му докатывать кампанию с безнадегой и депрессией. Наверное, вы тоже это прожили с колонками Глеба Чернявского.

Кстати, о Глебе. Главный по «Спартаку» на Спортсе очень эмоционально встречал каждый результат при Абаскале. После великого старта сезона я спрашивал у Глеба, что будем делать с Гильермо: оставляем или увольняем? Давайте вместе посмотрим, как переживал Чернявский победы и неудачи Спартака.

Когда он отвечал «да», вы видите зеленую галочку, когда «нет» – красную.

● Всего в этом сезоне Глеб 10 раз менял мнение по будущему Абаскаля в «Спартаке».

● Классные серии: например, с конца октября до начала декабря было четкое желание оставить Абаскаля. В этом отрезке случилось поражение от «Факела», но его оправдали ужасным полем в Воронеже.

● После возобновления сезона – ужас: только после камбэка в Кубке России Глеб оттаял, но потом уже ругался. Особенно сильно выписать билет в Севилью хотелось после поражения от «Зенита» в Кубке и после «Сочи».

Я очень люблю Глеба, читаю и иногда даже редактирую его легендарные колонки. И вместе с ним очень жду нового тренера Спартака.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов