КАК засчитали этот гол ЦСКА?

Гол-фантом.

Внезапный судейский скандал в РПЛ – из-за эпизода на 90-й минуте матча «Балтики» и ЦСКА.

Судья Ян Бобровский засчитал гол ЦСКА после удара Кирилла Глебова, но на многих повторах видно, что мяч не пересек линию ворот. Если видео не прогружается, пройдите по ссылке .

Вот стоп-кадр из трансляции.

И вид из-за ворот из телеграм-канала ЦСКА.

Чуть больше вопросов по этому ракурсу, хотя по проекции мяча кажется, что полностью мяч не пересек линию.

⚽️ Системы определения гола в РПЛ нет – как и в Испании. Там как раз во время класико случился скандал, когда не было понятно, пересек ли мяч линию ворот после удара футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля. Из-за этого каталонский клуб даже настаивал на переигровке .

📺 Важная деталь от бывшего арбитра Анатолия Синяева – ВАР не мог подозвать судью к монитору: «Дело в том, что лайнсмен Алексей Стипиди засчитал этот гол. А ВАР, рассмотрев все повторы, не может доказать, что ассистент ошибся. Из-за того, что есть такой повтор (стоп-кадр №3), судья на ВАР Андрей Фисенко, как и в классико, говорит, что у него нет ракурса, доказывающего неправоту рефери.

Звать к монитору в таком случае не нужно. Это не прописано в протоколе. Этот гол – решение ассистента. И его ответственность».

✋ Забавно, что в моменте можно было рассмотреть пенальти: мяч после удара Глебова сначала задел руку защитника «Балтики».

Яну Бобровскому и его бригаде отчасти повезло, что к этому моменту счет был уже 3:0 в пользу «Балтики», а ЦСКА фантомным голом лишь ушел от разгрома.

Фото: трансляция Матч ТВ