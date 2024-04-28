«Зенит» проиграл «Динамо»! «Краснодар» – новый лидер РПЛ по потерянным очкам

Вот это гонка.

«Зенит» проиграл «Динамо» 0:1! Новый неожиданный поворот в чемпионской гонке РПЛ.

Тюкавин – икс-фактор. Он забил решающий мяч

«Зенит» владел территорией (64% владения), но не уничтожал «Динамо» по моментам (8:7 по ударам). Все решил Константин Тюкавин: Фабиан Бальбуэна выиграл верховое единоборство после навеса, Тюкавин шикарно открылся в центре штрафной и реализовал лучший момент. Это 13-й гол Тюкавина, больше только у Джона Кордобы (14) и Матео Кассьерры (16). Тюкавин лидирует в РПЛ по гол+пас – 21 очко (13+8).

«Краснодар» – новый лидер РПЛ по потерянным очкам

У «Зенита» – 50 очков, но у «Краснодара» матч в запасе: в понедельник будет матч против «Крыльев Советов» на выезде.

Если «Краснодар» победит, станет официально первым с отрывом в два очка. «Динамо» тоже совсем рядом: 47 очков, три до «Зенита» и потенциально пять до «Краснодара».

Теперь все в руках «Краснодара».

Что будет в случае равенства очков?

Первый показатель – очные матчи.

«Зенит» будет выше «Краснодара»: ничья 1:1 дома и победа 2:1 в гостях.

«Динамо» будет выше «Зенита»: победа 3:2 в гостях и победа 1:0 дома.

А вот «Динамо» и «Краснодар» друг с другом еще не сыграли второй матч в РПЛ. Это будет последний, 30-й тур. В первом круге «Краснодар» победил 3:1 в гостях.

Изучаем календари: кто остался у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»

Календарь «Зенита»: «Факел» (в гостях), ЦСКА (дома), «Ахмат» (в гостях), «Ростов» (дома).

Календарь «Краснодара»: «Крылья Советов» (в гостях), «Ахмат» (дома), «Спартак» (в гостях), «Сочи» (в гостях), «Динамо» (дома).

Календарь «Динамо»: «Сочи» (дома), «Балтика» (в гостях), «Крылья Советов» (дома), «Краснодар» (в гостях).

Цифры, фиксирующие ужасы «Зенита»

● «Зенит» не забивает в двух матчах РПЛ подряд – впервые с августа 2020-го, тогда тоже проиграли 0:1 «Динамо», а еще сыграли 0:0 с «Локо».

● «Зенит» второй раз за РПЛ-2023/24 проигрывает в двух матчах подряд.

В сентябре уступили «Локо» (1:2) и «Оренбургу» (1:3), сейчас «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Аномалия при Семаке: за пять чемпионских сезонов в сумме было две такие серии – в сезоне-2021/22 («Сочи» и тульский «Арсенал» в октябре 2021-го) и 2018/19 («Арсенал» и «Рубин» в декабре 2018-го).

● Всего у «Зенита» шесть поражений в сезоне – повторение худшего результата при Семаке: те же шесть в сезоне-2018/19, но за 30 туров.

Шесть поражений – больше, чем аж за два предыдущих чемпионских сезона в сумме (два в 2022/23 и три в 2021/22).

● Семак руководит «Зенитом» шестой сезон, и на этом отрезке «Динамо» стало лишь третьим клубом, который победил «Зенит» в обоих матчах сезона. Первые два: «Рубин»-2020/21 и «Локомотив»-2023/24. Да, два из трех случаев – в этом сезоне.

«Динамо» и вовсе выиграло оба матча в сезоне против «Зенита» впервые в истории чемпионатов России. Лишь в 28-й сезон.

● Сейчас у «Зенита» 50 очков после 26 туров – так мало в чемпионскую эпоху Семака еще не было. Антирекорд – 55 очков в сезоне-2020/21.

«Зенит» перестал быть фаворитом гонки?

Статс-провайдер Opta по-прежнему считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство: 55,2% на «Зенит», 38,6% на «Краснодар», 6,1 на «Динамо».

Но еще 22 апреля вероятность чемпионства «Зенита» оценивалась аж в 90%.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко