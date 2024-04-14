Чернявский провожает Абаскаля. И грустит, что у него ничего не вышло

Пусть отставка и по делу.

Я настолько смирился с неизбежным (и даже безызбежным!) увольнением Абаскаля, что почти не испытал эмоций, когда «Спартак» официально объявил об увольнении.

Очевидно, испанец был давно приговорен и мог дотянуть максимум до конца сезона.

Сейчас задним умом легко говорить, что Абаскаля надо было убирать еще до зимы. Или еще летом-осенью-2023, когда он устроил марафон странных экспериментов. Или вообще весной-2023, когда он только начинал немножечко плыть.

Конечно, логичнее всего было расстаться этой зимой, но в «Спартаке» дали Абаскалю последний шанс – и сильно просчитались.

Хорошо, с признанием этой ошибки не тянули – и все же расстались сейчас. Потому что так продолжаться уже не могло, команду точно надо было встряхнуть и перезапустить. Судя по бесславному перформансу в Сочи, этот «Спартак» может тренировать хоть Джикия, хоть Рианчо, хоть Мостовой.

В общем, хуже сделать уже не получится. А так появляется шанс взбодриться – тем более чудесным образом до тройки всего три очка.

Думаю, с решением боссов разобрались, теперь хорошо бы попрощаться с Абаскалем – он все-таки довольно важный тренер для клуба. И мне грустно, что его история завершилась так печально.

После Романцева только Карпин и Каррера тренировали «Спартак» дольше, чем Абаскаль. Понятно, Гильермо повезло с уходом Федуна (с ним бы он вряд ли протянул больше года), но в итоге получилась небольшая эпоха.

При этом успешно Абаскаль отработал только первую половину сезона-2022/23. Причем даже не успешно, а триумфально. Да-да, именно триумфально.

Вы же помните тоску при Ваноли, когда повторили бромантановые рекорды из 2003-го?

Выигранный Кубок – так себе аргумент, там было всего четыре матча и очень повезло с сеткой: «Кубань» (6:1), ЦСКА (1:0), «Енисей» (3:0) и «Динамо» (2:1). Многое решал рандом.

А на дистанции тот «Спартак» был просто кошмарен и, казалось, неизлечим. В памяти до сих пор бездарнейшее поражение от «Химок» в 30-м туре с голом от Дениса Глушакова.

Ваноли уехал, а вместо него вскоре прибыл 32-летний рыжий парень с кучей философских интервью и безумным фактом из биографии: прошел школу Ла Масии, но не захотел играть за «Севилью», потому что в ее футболе не было ДНК «Барселоны». И не просто не захотел играть, а вообще закончил в 19 и пошел тренировать.

Ну что это такое? А после убийства на Суперкубок от «Зенита» (0:4) сомнений не было: скоро рыжий шарлатан уедет.

Но затем начался один из самых ярких отрезков в современной истории «Спартака»: тот атакующий вертикальный футбол летом-осенью-2022 навсегда в сердечке. И надо понимать, что с момента поражения от «Химок» до совершенно нового «Спартака» не прошло и двух месяцев.

Мне рассказывали про предсезонку Абаскаля так: «Никогда не видел, чтобы команда вообще без малейшей беготни и только работой через мяч достигала такой физической формы. Это просто невозможно, мы все в шоке».

«Спартак» и правда летал – Абаскаль перевернул команду. Причем без трансферов, а только собственными знаниями и умениями, сделал ее вообще другой. И за это ему хочется хлопать до сих пор.

А дальше он просто не справился. Даже не как тренер, а как человек. Наверное, реально трудно в 30 с небольшим хладнокровно относиться к обрушившейся на тебя тотальной власти. А именно так и получилось на фоне ухода Федуна – тренер стал во всех смыслах главным. И занимался абсолютно всем – от судьбоносных вопросов для клуба до контроля за бытовыми мелочами на базе.

Этот выход на новые орбиты и ненужное распыление, конечно же, одна из причин спада в 2023-м. Вот только откатиться назад уже не получилось: летом Абаскаль пошел ва-банк, когда начал эксперименты в духе Медины и Мозеса на восьмерках. Будто бы пытался взломать футбол и придумать нечто гениальное, но только закапывал себя все глубже.

Я встречался с ним для интервью как раз в момент экспериментального безумия. И как только пытался добиться объяснения всех эзотерических решений, сразу ловил раздраженный взгляд. Читался он так: «Мальчик, ты кто такой вообще, чтобы я тут перед тобой отчитывался?»

Резкий взлет в «Спартаке» сильно повлиял на Абаскаля: ему стало тесно в рамках обычного тренера с элитными знаниями и методиками. Ему хотелось чего-то большего – управлять всем клубом. Вот только с новой миссией он не справлялся.

Мне очень жаль, что все закончилось так. Я слышал много отзывов (реально искренних, а не пресс-релизных) от игроков, как кайфово и интересно работать с Абаскалем, что такого тренера у них никогда не было. Я видел, как команда возродилась на руинах Руя и Ваноли и врывалась на первое место. Я ощущал, что «Спартак» играет в самый атакующий футбол со времен Романцева.

Но все это разбилось о человеческий фактор, с которым никому не удалось совладать.

Я искренне надеюсь, что опыт в «Спартаке» поможет Абаскалю разобраться в себе и когда-нибудь применить все навыки для работы в другом большом клубе.

У него точно все для этого есть. Удачи, Гильермо!

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Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович