«Краснодар» снова мимо первого места. «Зенит» впереди по дополнительным показателям
Оступились в Самаре (0:0).
«Краснодар» упустил возможность выйти на первое место: нули с «Крыльями» в Самаре. А какой шанс был на лидерство после поражения «Зенита» от «Динамо»!
Все снова в руках петербуржцев.
Теперь наверху равенство
Турнирные расклады почти не поменялись: «Зенит» обгоняет «Краснодар» по личным встречам (1:1, 2:1).
● «Краснодар» не победил впервые за три матча: до этого обыграли 2:0 «Факел» и вымучили 3:2 с «Балтикой». Уже третья потеря после прихода Мурада Мусаева: в копилку к 1:1 с «Локомотивом» и 1:2 от «Зенита».
● У лидера по-прежнему 50 очков после 26 туров. Это второй худший результат в истории чемпионатов России: меньше набирали лишь в 2007-м (49).
Какой календарь у всех участников гонки?
● Многое может решить матч «Краснодара» и «Динамо» в заключительном туре. У первых календарь посложнее: в 28-м туре едут на выезд к «Спартаку».
● У «Зенита» через тур домашка с ЦСКА, а в предпоследнем матче традиционно трудный выезд в Грозный. «Ростов» на «Газпром-Арене» тоже может доставить проблемы, если к тому моменту еще будет сохраняться интрига.
Что будет в случае равенства очков?
Первый показатель – очные матчи.
«Зенит» будет выше «Краснодара»: ничья 1:1 дома и победа 2:1 в гостях.
«Динамо» будет выше «Зенита»: победа 3:2 в гостях и победа 1:0 дома.
А вот «Динамо» и «Краснодар» друг с другом еще не сыграли второй матч в РПЛ. Это будет последний, 30-й тур. В первом круге «Краснодар» победил 3:1 в гостях.
Фото: pfcks.ru
на решающую игру команда не выходит с горящими глазами, игроки не бегут, делают тыщу ошибок, катают мяч и тормозят игру, когда надо играть на победу и так далее. печально.
было ощущение, что Краснодар устал ещё в середине первого тайма.
Крылья могли и выиграть в конце, и это было бы вполне заслуженно.
ждём, кто ошибётся следующим.