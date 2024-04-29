«Краснодар» снова мимо первого места. «Зенит» впереди по дополнительным показателям

Оступились в Самаре (0:0).

«Краснодар» упустил возможность выйти на первое место: нули с «Крыльями» в Самаре. А какой шанс был на лидерство после поражения «Зенита» от «Динамо»!

Все снова в руках петербуржцев.

Теперь наверху равенство

Турнирные расклады почти не поменялись: «Зенит» обгоняет «Краснодар» по личным встречам (1:1, 2:1).

● «Краснодар» не победил впервые за три матча: до этого обыграли 2:0 «Факел» и вымучили 3:2 с «Балтикой». Уже третья потеря после прихода Мурада Мусаева: в копилку к 1:1 с «Локомотивом» и 1:2 от «Зенита».

● У лидера по-прежнему 50 очков после 26 туров. Это второй худший результат в истории чемпионатов России: меньше набирали лишь в 2007-м (49).

Какой календарь у всех участников гонки?

● Многое может решить матч «Краснодара» и «Динамо» в заключительном туре. У первых календарь посложнее: в 28-м туре едут на выезд к «Спартаку».

● У «Зенита» через тур домашка с ЦСКА, а в предпоследнем матче традиционно трудный выезд в Грозный. «Ростов» на «Газпром-Арене» тоже может доставить проблемы, если к тому моменту еще будет сохраняться интрига.

Что будет в случае равенства очков?

Первый показатель – очные матчи.

«Зенит» будет выше «Краснодара»: ничья 1:1 дома и победа 2:1 в гостях.

«Динамо» будет выше «Зенита»: победа 3:2 в гостях и победа 1:0 дома.

А вот «Динамо» и «Краснодар» друг с другом еще не сыграли второй матч в РПЛ. Это будет последний, 30-й тур. В первом круге «Краснодар» победил 3:1 в гостях.

Фото: pfcks.ru