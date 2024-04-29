«Спартак» еще может стать чемпионом! Невероятные расклады

За четыре тура до конца РПЛ «Спартак» отстает от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на восемь очков.

Даниил Хлусевич верит, что еще не все потеряно: «Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперед и выше. Теоретически у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство . «Зенит» же еще не чемпион. Ну, и «Краснодар».

Сразу обозначим: не подвергаем сомнению слова Хлусевича. Напротив, это абсолютно правильная цитата от спортсмена, который видит перед собой максимальную цель. Но в этой ситуации интересно посчитать расклады, пусть и фантастические.

Хлусевич прав – теоретически шансы остаются. А как их оценить?

Букмекеры котируют чемпионство «Спартака» коэффициентом 500.00. Перевод в проценты вероятности – 0,2%.

На картинке Опты (без учета матчей понедельника) у «Спартака» даже не отмечены шансы, хотя цветом они все равно выделены. Это значит, что они оцениваются менее чем в 0,1%.

Что нужно для чемпионства «Спартака»?

● Самый простой способ подсчета. «Спартак» обыгрывает «Пари НН», «Краснодар», «Рубин» и «Оренбург». «Зенит» и «Краснодар» в оставшихся четырех турах набирают не больше трех очков, «Динамо» – не больше семи.

Вот календарь конкурентов.

● Можно обойтись тремя победами и одной ничьей, но чтобы «Зенит» и «Краснодар» набрали не больше одного очка, а «Динамо» – не больше пяти.

● Можно даже один раз уступить (только не «Краснодару») и три раза выиграть, но «Зенит» и «Краснодар» должны проиграть вообще все, а «Динамо» – набрать не больше четырех баллов.

В общем, теоретически даже не максимальные 12, а всего девять очков могут принести чемпионство «Спартаку», но соперники для этого должны проиграть все.

Матч с «Краснодаром» мог бы стать ключевым

Важный момент: при равенстве очков первый критерий – личные встречи, второй – количество побед и только потом разница мячей. «Спартаку» еще играть с «Краснодаром» дома, в первом круге проиграли в гостях 0:2.

Поэтому при победе над «Краснодаром» в один мяч «Спартаку» надо, чтоб команда Мурада Мусаева набрала не больше трех очков в оставшихся трех играх, а при победе в два мяча и больше – чтоб не больше четырех. Если «Спартак» играет с «Краснодаром» вничью, то остальные три матча «быки» должны проиграть.

Поражение «Спартака» от «Краснодара» лишает шансов на чемпионство. Впрочем, очный матч – это уже 28-й тур, и с огромной долей вероятности шансов на первое место у «Спартака» уже не будет. Даже математических.

А если бы «Спартак» находился близко к лидерам – именно матч 28-го тура стал бы во многом определяющим.

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Тут вообще все очень просто. Минус восемь от лидеров – это же и есть осечки с «Факелом», «Уралом» и «Сочи».

«Факелу» «Спартак» уступил 0:2 в «Лужниках». Катившийся к зоне вылета «Урал» в Москве выстоял – 0:0. «Сочи» с последнего места вообще обыграл «Спартак» – 1:0. Трем аутсайдерам команда Абаскаля не забила ни разу.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Владимир Астапкович