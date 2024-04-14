Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Колонка Ильи Васильева.

Гильермо Абаскаль – все.

Один из самых обсуждаемых тренеров последних лет уволен максимально по делу. Его карьеру в «Спартаке» можно разделить на несколько отрезков – и с весны 2023-го Абаскаль работал на грани увольнения:

1. Зафиксируем хорошее. Первая половина РПЛ-2022/23 – топ. «Спартак» гнался за «Зенитом» и построил классный фундамент для чемпионской гонки.

Во-первых, «Спартак» был вариативен: ромбовые 4-4-2 взломали РПЛ на старте, гибкие 4-3-3 помогли перестроиться, когда Абаскаля раскусили. Во-вторых, Абаскаль помогал игрокам развиваться: центральный полузащитник Денисов неожиданно раскрылся справа в обороне, Руслан Литвинов стал лучшим центральным защитником и опорником команды, Зобнин прибавил в треугольнике с Квинси Промесом и Даниилом Хлусевичем, Промес конкурировал с Малкомом, а Александр Соболев доминировал в свободной роли.

2. Весной 2023-го «Спартак» потерял стабильность. И чем дальше, тем хуже.

После классных зимних сборов «Спартак» спокойно разобрался с «Локомотивом» в Кубке (1:0, 4:2). Дальше – турбулентность. После пары тяжелых матчей Абаскаль расстался с тактической идеей, правда, найти что-то новое и эффективное не получалось: он постоянно тасовал схемы, менял роли игроков, перегружал тактикой. «Спартак» тяжело входил в игры и адекватно смотрелся только во время навалов: помогали Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Так Абаскаль с трудом выиграл бронзу, хотя входил в 2023-й главным конкурентом «Зенита».

Это был только тревожный звонок. Увольнение еще было бы спорным: обнадеживала осень-2022, Абаскаль все-таки менялся во вторых таймах и обещал понятный «Спартак» в новом сезоне.

3. Вот только Гильермо обманул ожидания: «Спартак» не стал прагматичным. В первые три тура, когда команда даже взобралась на первое место, классно работала атака, но просматривались проблемы из-за Виктора Мозеса и Хесуса Медины на месте восьмерок и ужасной оборонительной игры Тео Бонгонды. Промес тоже освобождался от игры сзади – «Спартак» защищался вшестером-всемером и стал уязвимым.

Сначала «Спартак» ошибся в Екатеринбурге (2:3). Затем проиграл выходившему из кризиса «Зениту» (1:3). Был хуже «Ахмата» (0:0), с трудом победил мертвый «Сочи» (1:0). Параллельно вообще не готовился к «Краснодару» (0:2), «Крыльям» (0:4) и едва набиравшему состав ЦСКА (2:2).

Прибавляем странные решения: вера в оборонительные скиллы Мозеса, странное воспитание Литвинова, игнор Данила Пруцева, спорные тактические роли (Михаил Игнатов в опорной зоне на «Краснодар», а Зобнин на фланге), назревающий конфликт с Александром Соболевым.

Абаскаль поплыл, увольнение напрашивалось уже после ЦСКА.

4. Зима-2024 – очередной шанс уволить Абаскаля. Новый тренер получил бы возможность провести длинную предсезонку (летом перестраиваться сложнее: пауза меньше, тем более будет Евро). Возможно, руководство убедил осенний прогресс, но все еле-еле: «Спартак» был середняком по атакующим и оборонительным метрикам, десятым по ожидаемым очкам, больше оверперформили только «Рубин» и «Динамо».

5. Весна-2024 – ужас и отсутствие здравого смысла. Абаскаль неадекватно оценивал происходящее: верил в нулевого Медину, не адаптировался к потере Промеса, тактически проигрывал даже понятному «Факелу» (0:2), желтые карточки снова разрушили матч с «Зенитом», до провалов Игоря Лещука «Спартак» нанес всего 1 удар из штрафной «Динамо» (а соперник проводил один из лучших матчей сезона), безнадежно смотрелся против «Сочи» (0:1).

Пропало вообще все: осенняя легкость-2022, весенние замены-2023 (Абаскаль отказался от силовых выходов Николсона и Бальде), работающие алгоритмы из поздней осени-2023. Как итог – «Спартак» стал одной из самых безнадежных команд лиги.

«Спартак» деградировал с весны 2023-го, вылетел из первой чемпионской гонки и не задержался во второй. Удивляет, что руководство «Спартака» так долго тянуло: могли расстаться раньше и легче.

Абаскаль оставил «Спартак» в разбалансированном состоянии: классный и вариативный состав, но команда слишком подавлена. У «Спартака» нет эмоций, почти все звезды потухли (бьются только Максименко, Бабич и Соболев), все замкнуты и не предлагают интересные решения.

Следующему тренеру придется вытягивать «Спартак» не только из тактической, но и психологической ямы.

Кто начнет следующий цикл?

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев