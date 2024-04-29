Что нового в борьбе за выживание: «Урал» впервые в зоне вылета, «Сочи» почти приговорен

В РПЛ осталось четыре тура. Борьба за выживание все интереснее и жарче.

В понедельник «Сочи» не пробил «Факел» (0:0), «Урал» в самом конце спас ничью с «Рубином» (1:1), а «Ростов» на 90+6 вырвал победу у «Оренбурга» (2:1).

Семь претендентов на три спасительных места

Напоминаем: 15-е и 16-е места – прямой вылет, 13-е и 14-е – стыковые матчи против команд из Первой лиги.

Пару туров назад мы включали сюда «Пари НН», который шел десятым с запасом в четыре очка от зоны стыков. Сейчас десятый уже «Ахмат», а разница – всего в три очка!

Как же резко все меняется! Неделю назад в зоне вылета был «Ахмат», несколько дней назад – «Балтика», а теперь там «Урал» (впервые в сезоне).

● «Ахмат» выиграл три матча подряд. У «Балтики» четыре победы в шести последних играх, «Оренбург» уступил дважды подряд, но перед этим выиграл три матча из четырех – эти два клуба в зоне стыков.

Вся троица неплохо прибавила за последнее время. «Балтика» – четвертая по весенним матчам: больше очков (13) набрали только «Ростов» (19), «Динамо» (15) и «Зенит» (14)..

● «Пари НН» летит вниз – шесть поражений подряд, отставка Сергея Юрана. Два очка до стыков, а ведь полтора месяца назад запас был в девять. Нечем хвастаться и «Факелу» – четыре поражения в пяти последних турах и уход Ташуева.

У этой парочки в последние недели все складывается очень грустно.

● «Уралу» нечем хвастаться – хуже него весной играет только «Пари НН», а меньше забивает только «Факел». А за восемь игр пришла лишь одна победа – тем неожиданнее, что случилось это против второго по набору весенних очков «Динамо».

● «Сочи», похоже, уже упустил шанс. Только что был важнейший отрезок из «Урала», «Ахмата» и «Факела», но команда Морено взяла лишь два очка. Минус шесть от зоны стыков за четыре тура до конца – практически приговор, тем более впереди «Динамо» с «Краснодаром».

У кого теперь самый сложный календарь?

Давайте сравним.

Что интересно сразу. У «Ахмата» три выезда из четырех, половина матчей против претендентов на чемпионство. «Пари НН» и «Балтика» принимают по два московских клуба. «Факел» и «Оренбург» проведут по три игры на своем поле (воронежцам, кажется, чуть попроще). У «Урала» сразу три матча с конкурентами. «Сочи» играть с двумя командами из топ-3.

На данный момент кажется, что сложнее календарь у «Ахмата» и «Сочи», а проще у «Урала». Но если бы «Урал» боролся, скажем, за медали, его календарь однозначно посчитали бы самым легким. Здесь же у него – три важнейших матча против конкурентов, где любое поражение может стать фатальным.

В 27-м туре из семи команд между собой играют две – «Урал» примет «Балтику». Еще три – тестируются первой тройкой: «Факел» дома с «Зенитом», «Ахмат» в гостях с «Краснодаром», «Сочи» на выезде с «Динамо». Никакого покоя и «Пари НН» – домашний матч со «Спартаком». А начнется тур с игры «Оренбург» – «Крылья Советов».

До развязки – чуть меньше месяца. Какие три команды точно спасутся от зон вылета и стыков?

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press