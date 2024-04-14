Два неполных сезона Абаскаля в «Спартаке» – на одной картинке

Итоговые цифры.

«Спартак» расстался с Гильермо Абаскалем, который работал с командой с лета 2022-го. Уволили сразу после дня рождения и поражения от «Сочи» (0:1).

Чем запомнится Абаскаль в «Спартаке»:

Детали:

● «Спартак» при Абаскале мощно начал в РПЛ-2022/23 – набрал в первом круге 32 очка из 45 возможных, уверенно шел на втором месте. Второй круг не удался – только 22 очка, это был восьмой результат. Первый круг нового сезона вышел не сильно лучше – 24 очка и седьмая строчка.

● За яркую первую часть сезона-2022/23 «Спартак» набрал много крупных побед – сразу восемь. А потом не мог выиграть с крупным счетом до следующего лета. Дальше за лето-осень таких побед было только четыре.

● В принципиальных матчах против клубов из Москвы все прилично – только два поражения из 16 возможных, а еще сразу десять побед. «Спартак» при Абаскале не проиграл ЦСКА, «Локомотиву» и «Торпедо» – у «Локо» вообще выиграл четыре матча из пяти. Оба поражения схватили от «Динамо», но побед все равно больше – три.

● В Кубке России «Спартак» оба раза выходил досрочно из непростых групп. Но в первом сезоне вылетал от «Урала» и затем «Акрона», во втором – близок к вылету в Путь регионов от «Зенита».

● В период работы Абаскаля «Спартак» потратил 53,2 миллиона евро на покупки. И продал на 21,6 млн. Главное приобретение – Манфред Угальде за 13 млн, главная продажа – Айртон за 7 млн.

А что вы вспомните в первую очередь об Абаскале в «Спартаке»?

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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press