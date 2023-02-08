15 главных зимних трансферов РПЛ. Кто кроме Дзюбы?

Как только закрылось европейское трансферное окно, все наше внимание к переходам внутри России. После официального подтверждения Артема Дзюбы в «Локомотиве» нет сомнений, какой трансфер главный.

Но кто еще в списке лучших?

Артем Дзюба (свободный агент – «Локомотив»)

После ухода из «Аданы Демирспор» Дзюба долго не мог найти подходящий вариант. Стало казаться, что форвард так и не трудоустроится, но возник «Локо» – и дал контракт до конца сезона.

Игорь Смольников (свободный агент – «Локомотив»)

Другой экс-игрок «Зенита» сезон начинал в «Торпедо» – сыграл за москвичей 1622 минуты во всех турнирах, вроде бы был полезен. Но разорвал контракт в зимнюю паузу. Остался в Москве и вернулся в родной клуб.

Сергей Пиняев («Крылья Советов» – «Локомотив», 2,6 млн евро)

«Локомотив» заполучил одного из самых перспективных проспектов российского футбола за сравнительно невысокую цену. Сергей вполне мог оказаться в «Зените», но петербуржцы опоздали – об этом рассказывал Андрей Аршавин.

Максим Глушенков («Крылья Советов» – «Локомотив», 2,6 млн евро)

Вместе с Пиняевым из «Крыльев» в «Локо» перешел еще один воспитанник «Чертаново» – Глушенков. За Максима выложили те же деньги.

Илья Лантратов («Химки» – «Локомотив», 200 тыс евро)

Слухи долгое время связывали Лантратова с «Зенитом», но прошлым летом клуб из Петербурга окончательно зарубил его кандидатуру. «Локо» воспользовался ситуацией и забрал качественного по меркам РПЛ голкипера за скромные деньги.

Херман Конти (свободный агент – «Локомотив»)

Конти за пять лет сыграл в основе «Бенфики» лишь 10 матчей – зато успел съездить в аренду в мексиканский «Атлас», а также в бразильские «Байю» и «Америку Минейро». Теперь попробуется в РПЛ.

Владимир Писарский («Оренбург» – «Крылья Советов», 1,35 млн евро)

Писарский – главное открытие нынешнего сезона РПЛ. За «Оренбург» Владимир наколотил 17 голов в 19 играх, а затем перешел в «Крылья Советов» и заодно сменил фамилию.

Бенхамин Гарре («Расинг» – «Крылья Советов», 1,7 млн евро)

В Самару из «Расинга» приехал аргентинец с любопытной биографией – новый вингер был на просмотре в «МЮ», но в итоге перешел в «Ман Сити», а его дед Оскар Гарре выигрывал ЧМ-1986 с Диего Марадоной.

Николай Рассказов («Спартак» – «Крылья Советов», 33 тыс. евро)

Рассказов, который при Гильермо Абаскале окончательно потерял место в составе «Спартака», уехал в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. За неделю до трансфера Массимо Каррера говорил: «Когда я был в «Спартаке», Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Мог бы закрепиться в Милане» или «Интере». Потенциал позволял». Что-то пошло не так.

Алексис Дуарте («Серро Портеньо» – «Спартак», 4 млн евро)

22-летний центральный защитник приехал в «Спартак» из «Серро Портеньо» – одного из парагвайских топ-клубов. Там он был капитаном, завоевал вместе с клубом два чемпионства, а однажды сделал дубль из автоголов за юношескую сборную Парагвая.

Томаш Тавареш («Бенфика» – «Спартак»)

Еще один новичок «Спартака» – 21-летний латераль Томаш Тавареш – уже работал с Абаскалем, когда был в аренде в «Базеле». В «Бенфике», в составе которой он дебютировал во взрослом футболе, Тавареша называли бриллиантом, но Жорже Жезуш почему-то забраковал футболиста. А еще в 2020-м Томаша номинировали на премию Golden Boy.

Илья Агапов («Пари НН» – ЦСКА, 1,3 млн евро)

Защитник, переход которого спровоцировал содержательную дискуссию о справедливости зарплат в нашем футболе. Насколько Илья заслуживает своих денег, начнем разбираться в весенних матчах ЦСКА. «Центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга», – резюме спортивного директора армейцев, которое объясняет в том числе, почему Илья в нашем списке.

Кади («Карабах» – «Краснодар», 2 млн евро)

После паузы у краснодарцев новое подписание под яркий стиль: атакующий левоногий бразилец, впечатливший в Азербайджане. Проверим, справится ли с переходом на новый уровень.

Юрий Журавлев («Ахмат» – «Торпедо», 1,3 млн евро)

Центральный защитник снова нужен Андрею Талалаеву: едет помогать спасению «Торпедо». В тени из-за Дзюбы и Смольникова, но может оказаться не менее важным элементом.

Матиас Перес («Ланус» – «Оренбург», 1 млн евро)

Оренбуржцы впечатлили южноамериканской закупкой по возвращении в РПЛ и зимой продолжают: ждем новых сюрпризов.

Фото: fclm.ru; pfcks.ru; РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vk.com/fckrasnodar; vk.com/pfc_cska; vk.com/torpedomoscowfc; vk.com/fcorenburg