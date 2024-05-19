Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

После победы петербуржцев.

«Зенит» обыграл «Ахмат» и оставил на 30-й тур Мир РПЛ грандиозную развязку: на золотые медали претендуют три команды.

Впервые за месяц в одном туре выиграли все кандидаты. Зенитовцы рисковали потерять шансы на защиту титула, если бы не победили на сложном выезде в Грозный (до этого взяли только 13 из 30 возможных очков за 10 лет) – но все решили быстро и легко. Матео Кассьерра забил два уже к девятой минуте, а суммарно сделал пента-трик!

И вот теперь – таблица перед последним туром.

Остались матчи «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ростов».

Кому что нужно в последнем туре :

«Динамо»: ничья . Хватит одного очка с «Краснодаром». Тогда краснодарцы точно не догонят, а «Зенит» даже своей победе и одинаковом количестве очков останется ниже из-за личных встреч (у «Динамо» две победы).

«Зенит»: своя победа и поражение «Динамо» . Только один сценарий, потому что уже никак не исправить в свою пользу личную дуэль с динамовцами.

«Краснодар»: своя победа и потеря очков «Зенита» . Если выиграют дома у «Динамо», отыграют у них три очка и опередят за счет личных встреч (в первом круге победили в Москве), параллельно нужно, чтобы зенитовцы три очка не набрали.

Традиционные вероятности от Opta почти не изменились с прошлого тура: 50,5% шансов у «Динамо», 30,9% – «Зенит», у «Краснодара» – 18,7.

В таблице уже сейчас зафиксировано только одно место – 10-е у «Ахмата». Все остальные могут двигаться.