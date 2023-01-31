Новый вингер «Крыльев» был на просмотре в «МЮ», но перешел в «Сити». Его дед выиграл ЧМ с Марадоной

Теперь 22-летний парень в Самаре.

В «Крылья Советов» едет аргентинский вингер Бенхамин Гарре – кажется, самарцы берут пример с соседей из «Оренбурга» и изучают латиноамериканский рынок.

Кто он такой?

• Гарре 22 года, последние полгода он провел в «Уракане» в аренде из «Расинга». Оттуда же, кстати, в «Оренбург» приехал другой левый крайний нападающий Брайан Мансилья.

• Бенхамин – внук Оскара Гарре, чемпиона мира 1986 года в составе сборной Аргентины, который обнимался с Диего Марадоной. Да и в целом у него футбольная семья – отец Эмилиано поиграл за «Уракан» и другие нетоповые аргентинские клубы, как и дядя Эсекиэль (агент Бенхамина, кстати).

• Гарре – левый нападающий, у него все в порядке с дриблингом, может сыграть и справа. Чем-то напоминает Антона Зиньковского, но левша.

• С 2020-го числился в «Расинге», но особо не играл. Вполне мог бы пересечься с тем самым Мансильей из «Оренбурга», но тот катался по арендам. А Гарре пытался пробиться в основу полтора года, но постепенно терял место даже в обойме. И лишь летом 2022-го уехал в аренду в «Уракан».

• Там Гарре с ходу стал основным и не пропустил ни матча, в 26 встречах забил четыре гола и сделал один ассист. Причем чаще появлялся именно справа, хотя это все же не его профильная позиция.

Гарре был на просмотре в «МЮ», но перешел в «Сити». А еще за ним следила «Барса»

Начало карьеры Бенхамина получилось очень насыщенным. За Гарре с детства наблюдали скауты европейских клубов, потому что он выделялся на юниорских уровнях.

В 14 лет Гарре перебрался в «Велес Сарсфилд» и заиграл в юношеской сборной Аргентины U15. Привлек внимание «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – даже ездил на двухнедельный просмотр в «МЮ» и сыграл там в одном матче (ого, почти как Пиняев).

Но уже в 16 лет его переманил «Манчестер Сити» – в июле 2016-го талантливый юниор оказался в Англии. «Так что, ты аргентинец? – улыбался на презентации Пеп Гвардиола. – Посмотри видео с Месси, он лучший» (кстати, Гарре встречался с Лео, у него в соцсетях есть даже фото с легендой).

«Я благодарен ему за то, что он взял меня [на сборы] совсем мальчишкой, доверял и помогал мне. Он помог мне развиться как в футбольном, так и в личностном плане. Пеп следит за игроками из академии. Сейчас мы остаемся на связи, он поздравляет меня с днем рождения, следит за мной», – рассказал Гарре уже после перехода в «Крылья».

Аргентинец играл за молодежку «Сити», в том числе в Юношеской лиге УЕФА, а его партнерами были Фил Фоден и Джейдон Санчо. «Не мог упустить эту возможность. Каждый игрок мечтает о таком, это подарок Бога», – говорил Бенхамин после перехода.

«Велес» пожаловался на «Сити» в ФИФА. Оказалось, у Гарре был итальянский паспорт

Правда, шума от Гарре за пределами поля было не меньше, чем на поле. «Велес Сарсфилд» взбесился из-за его перехода и пожаловался в ФИФА на «Сити» в 2016-м – их таланта, по сути, забрали бесплатно.

Дело в том, что правила запрещают подписывать игроков из других стран до 18 лет.

«Никогда еще я не сталкивался с таким аморальным поступком. Они предлагали деньги, чтобы переманить 15-летнего ребенка, который еще развивается. Мы не знали, что они предлагали отцу и самому ребенку, чтобы их убедить, – злился президент клуба Рауль Гамес. – Нам в «Велесе» не нужны 50 тысяч евро или даже миллион, мы защищаем ценности и верим в хороший тон. Важнее всего развитие ребенка в благоприятной среде, это превыше экономических или спортивных интересов. Страшно думать, что наши дети могут оказаться уязвимыми под риском жестокого обращения в чужой стране без своей семьи или кого-то, кто мог бы их защитить».

Но есть нюанс – Гарре переходил в «Сити» не как аргентинец, а как итальянец, и «Велес» об этом не знал. В регламенте ФИФА Евросоюз рассматривается как единое государственное образование, поэтому трансферы с 16 лет внутри него разрешены. А Великобритания на тот момент, несмотря на Брекзит, все еще была частью ЕС.

«Он прошел просмотр в «Сити», у него не было контракта с «Велесом», – объяснял дядя Эсекиэль. – На тот момент он владел итальянским паспортом и решил остаться в «Сити». Это было его желание. Мы не получили денег, а он не получил миллионный контракт».

Правда, в аргентинском клубе все равно настаивали: такие правила должны действовать только при переходе между клубами из стран Евросоюза, но не из-за границы.

«Сити» могли забанить на два трансферных окна и запретить подписывать новичков, если бы в ФИФА поддержали «Велес» (под такие санкции попадали «Челси», «Атлетико», «Реал» и «Барселона»). Но комитет ФИФА по статусу игроков признал переход 16-летнего Гарре легитимным.

В «Сити» Гарре играл с Фоденом и Санчо. Но в основу так и не попал

Следующие четыре года Бенхамин провел в Манчестере, поиграв за команды от U18 до U23 с теми же Фоденом и Санчо. В 19 Гарре задумался о переходе в другой клуб, потому что за основу так и не сыграл. Пеп был не против: «Возможно, ему стоит уйти в аренду. У меня много нападающих».

Аргентинцем заинтересовался «Расинг», где спортивным директором был Диего Милито. Он лично описывал перспективы вингера в «Расинге», посмотрев видеонарезки. В аренду Бенхамин не ушел, чтобы через год (в 2020-м) покинуть клуб насовсем.

«Сити» предлагал новый контракт, но не мог гарантировать игровое время, а нам нужно было именно это, – говорил Эсекиэль. – Мы поняли, что нужно вернуться к реальности. «Ман Сити» – замечательный клуб, но там очень высокие требования, а купленные за много миллионов игроки сидят на скамейке.

Посмотрите: Джейдон Санчо играл в одной команде с Бенхамином, но ушел в «Боруссию», когда ему не нашлось места в основе. А теперь он стоит больше 100 миллионов евро».

Правда, карьера Гарре забуксовала – в «Расинге» он играл не очень много, хотя поначалу его хвалили, и забил всего два гола за два года. Зато в «Уракане» стал основным и за полсезона забил четырежды.

Теперь Гарре попробует перезапустить карьеру в Самаре.

Фото: eastnews.ru/»Tom Bode»; Gettyimages.ru/Naomi Baker, Rodrigo Valle; ПФК «Крылья Советов» (Самара)